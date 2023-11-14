涉深水埗30年前劫殺案 DNA指模吻合 59歲內地漢入境被捕昨提堂

深水埗北河街一錶行於1991年發生劫殺案，3名男子涉持槍闖入珠寶行劫不果，更開槍擊斃56歲男店員及後逃去無蹤。疑犯潛逃多年，其中1名現年59歲男疑犯上周六經深圳灣口岸入境時被捕，被控1項謀殺及1項企圖行劫罪，案件昨在九龍城裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官押後案件至明年1月15日再訊，以待警方調查，期間被告還柙候訊。
59歲被告文稳业持雙程證，報稱居於深圳，內地工廠職員，被控於1991年6月9日於北河街1A號地下信發公司內與2名不知名男子謀殺男子鄭啟霖，以及企圖搶劫信發公司。
賊車留血衣
西九龍總區重案組警司鍾雅倫昨交代案情指，在1991年6月9日，被捕疑犯與另外2人持手槍和鐵槌闖入深水埗北河街一間金飾及錶行行劫，當中1人向當時56歲男職員頭部開槍，導致其死亡，另2人企圖用鎚打爛玻璃櫃惟不成功，其中1人更被玻璃割傷，3人事敗登上賊車逃去，並在車上留下一件染血衣物。
鍾雅倫稱，警方多年來一直調查，2021年鎖定一名男子身份，證實他是內地男子，遂放入通緝名單；被捕男子是內地居民，當局有與內地機關溝通以及請求協助，惟遇上困難。他上周六(11日)由深圳灣口岸準備入境香港，隨即被警員拘捕，經政府化驗所專家迅速鑑證比對後，前日(12日)證實當年染血T恤上的DNA屬被捕男子，其指模亦與錶行劫案中的玻璃櫃上的指模吻合；「至於他的角色是否開槍抑或用鐵鎚，我們還在調查，但相信是共同犯案。」
消息指，疑犯因販毒罪在內地判囚七年，去年才刑滿出獄，上周六與親戚乘坐七人車來港奔喪，過關時發現是通緝人士。鍾雅倫強調，「未偵破案件的DNA，政府化驗所會繼續保留、會追查下去，不會有限期。多年來，有與案中證人保持聯絡，近期也找過他們，他們對事件記憶猶新。」警方會繼續追查涉案餘下2名疑匪下落。