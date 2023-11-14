涉深水埗30年前劫殺案 DNA指模吻合 59歲內地漢入境被捕昨提堂

賊車留血衣

西九龍總區重案組警司鍾雅倫昨交代案情指，在1991年6月9日，被捕疑犯與另外2人持手槍和鐵槌闖入深水埗北河街一間金飾及錶行行劫，當中1人向當時56歲男職員頭部開槍，導致其死亡，另2人企圖用鎚打爛玻璃櫃惟不成功，其中1人更被玻璃割傷，3人事敗登上賊車逃去，並在車上留下一件染血衣物。

鍾雅倫稱，警方多年來一直調查，2021年鎖定一名男子身份，證實他是內地男子，遂放入通緝名單；被捕男子是內地居民，當局有與內地機關溝通以及請求協助，惟遇上困難。他上周六(11日)由深圳灣口岸準備入境香港，隨即被警員拘捕，經政府化驗所專家迅速鑑證比對後，前日(12日)證實當年染血T恤上的DNA屬被捕男子，其指模亦與錶行劫案中的玻璃櫃上的指模吻合；「至於他的角色是否開槍抑或用鐵鎚，我們還在調查，但相信是共同犯案。」