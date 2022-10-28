涉濫發「免針紙」1.9萬人仍持有 郭卓堅再提司法覆核

行政會議周二(25日)通過修訂法例第599L章，賦權醫務衛生局長在考慮指定因素後，宣告個別「免針紙」或指明醫生簽發的所有「免針紙」失效。「長洲覆核王」郭卓堅早前就政府廢除「免針紙」的司法覆核案，上周五(21日)獲判勝訴，他昨形容政府未有上訴而選擇修例，「就係認衰咗啦，根本就係衰咗。」

政府在「免針紙案」敗訴後修例，賦權醫務衛生局長有權廢除「免針紙」。市民郭卓堅昨入稟高等法院，就有關修例提出司法覆核，認為不設上訴機制是違法違憲，惟坦言今次司法覆核勝訴機會很微。醫務衛生局昨再就修例解畫，說明局長行使廢除權力時會考慮簽發數量和有否做身體檢查等，又稱截至昨日有1.9萬人持有該批仍有效的涉嫌濫發「免針紙」。

郭卓堅坦言勝訴機會微

郭卓堅昨再向高等法院提出司法覆核，要求法庭頒令行會修例不合法。修訂後的第599L章列明，涉事醫生可在7日內向當局作書面申述。郭卓堅昨提出的主要理據，是受影響人士在新例不設上訴機制，認為是違法違憲。他坦言，知道今次司法覆核勝訴機會微，「但唔做點知會唔得呢？」

醫務衛生局長盧寵茂前日在修例生效首日，宣告廢除7名私家醫生簽發的「免針紙」，他當時否認政府是「輸打贏要」。副局長李夏茵昨亦否認措施是未審先判，重申有關宣告合理。她解釋，部分醫生或在一日內能簽發逾百張「免針紙」，質疑為何醫生能在短時間內，為病人完成詳細身體檢查或臨床評估，又稱有涉事醫生可能不在香港。

李夏茵並透露，截至昨日為止共有1.9萬名市民，仍然持有由該7名私家醫生簽發、仍然在有效期內的「免針紙」，當中近2,100人已接種首劑新冠疫苗，另有800人已在醫衛局上月27日宣布不接納該批「免針紙」後，取得新的有效「免針紙」。