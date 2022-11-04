涉濫開咳水及精神科藥再私存 伊院副顧問醫生今提訊

伊利沙伯醫院一名副顧問醫生涉嫌在家屬不知情下為他們「診症」及開藥，另又涉嫌向病人開出高於所需劑量的藥物，之後再要求對方「退還」藥物給他，估計5年間，涉案醫生或濫開逾1,000樽咳藥水及逾400粒精神科藥物，並將相關藥物供自己「保存」。醫生前日(2日)被廉政公署落案起訴被控兩項公職人員行為失當罪及兩項盜竊罪。案件將於今日(4日)在西九龍裁判法院提訊。

廉署早前接獲醫管局轉介投訴後展開調查，案發為2015年3月至2020年9月，47歲被告李志良當時為伊利沙伯醫院耳鼻喉科副顧問醫生。

調查發現，被告涉嫌在6名家人及2名家傭不知情下，利用他們的名義作出診症預約，並在他們沒有求診下處方兩種受管制藥物，涉案藥物為一款咳藥水及一款治療專注力不足/過度活躍症藥。其後被告在伊利沙伯醫院獲取配發的藥物，並私自保存有關藥物。