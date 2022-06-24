涉煽惑劈警 新民黨副主席司機脫罪 官：宣洩情緒屬人之常情

2019年7月社會運動高峰期間，1名為新民黨副主席當司機的43歲男子涉嫌在 WhatsApp群組發出「開山刀劈佢XX黑警」訊息，後遭群組會員舉報，被控一項「煽惑他人有意圖而傷人」罪，經審訊後，今日（24日）在區域法院被裁定罪名不成立。

游德康裁決時指，涉案訊息為「反正都係坐十碌八碌開山刀劈佢XX黑警」訊息，可被理解成「用刀傷害警員」，加上當時社會動盪，被告發放該訊息，足以構成犯罪行為。不過，法官認為涉案WhatsApp群組「港車薈」是一個交換交通消息的平台，並非反政府平台，若被告有意圖煽動他人傷害警察，大可以選擇一個較激進的平台。法官又指被告當時是新民黨副主席的司機，他所涉的群組對話圍繞交通事故，逾2,000個訊息當中，只有數個訊息與「和你 shop」及中環集會有關，其亦僅是提醒司機，相關活動可能導致交通擠塞。

法官：宣洩情緒屬人之常情

法官續指當時社會環境不論是支持哪一方，看到社會事件的新聞或會感到無助、憤慨，欲宣洩情緒屬人之常情，而網絡為便捷的途徑，故被告的說法不無道理，最後接納其宣洩情緒的辯解。

案情指，被告方文浩（43歲，司機）被控一項「煽惑他人有意圖而傷人」罪，指他於2019年7月30日在香港，意圖使警務人員受嚴重傷害，而非法煽惑其他身份不詳的人非法及惡意傷害該等警務人員。