涉爆竊酒家 保安遇襲顱內出血傷亡 欠債廚師︰事件屬意外

一名欠債廚師2019年涉在觀塘一間酒家爆竊期間，向當值保安員施襲，致對方受傷倒地送院延後不治。涉案廚師承認兩項爆竊罪，否認謀殺罪但願意承認誤殺罪，惟不獲控方接納，案件昨在高院審理。控方開案陳詞指，被告兩度爆竊該酒家，首次爆竊時因觸動警鐘後離開，折返時與事主相遇，在事主疑報警之際向對方施襲，並因擔心東窗事發，用枱布鐵線將事主四肢捆綁再以尼龍袋笠頭。被告警誡下稱事件屬一場意外，自己無心犯案。

被告黃信霖(案發時28歲)被控於2019年12月10至11日間，在觀塘源成中心2樓兩度爆竊龍皇酒家盜竊3.1萬元；他另被控於同月11日，在上址1樓後樓梯謀殺65歲男子陳春泰。