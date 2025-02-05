涉爆竊酒家 保安遇襲顱內出血傷亡 欠債廚師︰事件屬意外

一名欠債廚師2019年涉在觀塘一間酒家爆竊期間，向當值保安員施襲，致對方受傷倒地送院延後不治。涉案廚師承認兩項爆竊罪，否認謀殺罪但願意承認誤殺罪，惟不獲控方接納，案件昨在高院審理。控方開案陳詞指，被告兩度爆竊該酒家，首次爆竊時因觸動警鐘後離開，折返時與事主相遇，在事主疑報警之際向對方施襲，並因擔心東窗事發，用枱布鐵線將事主四肢捆綁再以尼龍袋笠頭。被告警誡下稱事件屬一場意外，自己無心犯案。
被告黃信霖(案發時28歲)被控於2019年12月10至11日間，在觀塘源成中心2樓兩度爆竊龍皇酒家盜竊3.1萬元；他另被控於同月11日，在上址1樓後樓梯謀殺65歲男子陳春泰。
欠財務公司4萬元
控方昨讀出開案陳辭時指，陳春泰案發時為觀塘源成中心的夜更保安，由晚上8時當值至早上8時。上址1樓為鴻星中菜，2樓為龍皇酒家，當日正在翻新，被告黃信霖案發前1年曾在鴻星中菜任廚師，欠財務公司4萬元債務。
當日凌晨3時，龍皇酒家的警鐘響起，其他保安員巡查時發現事主浴血昏迷倒卧於1樓梯間，當時上半身有一塊紙皮遮蓋、頭部被一個藍色尼龍袋套着，四肢分別被衣架及白布捆綁。事主被送院後被發現顱內出血，留醫3日後不治。
拳打腳踢保安及尼龍袋笠頭再爆竊
被告翌日離港前往內地，3日後返港，其後被捕，警誡下稱事件屬意外，無心犯案，並承認兩度爆竊龍皇酒家以清還高利貸，首次爆竊偷得1,000元，因警鐘響起後逃離現場，其後折返，並在停車場遇到陳春泰時告知有人爆竊酒家，其後二人一同上樓，正當陳擬返回控制室報警時，遭人從後多次拳打腳踢，二人曾發生糾纒，被告憂事件敗露，於是用枱布及鐵線將對方手腳捆綁，之後再到酒家偷走錢箱才離開。