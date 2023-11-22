熱門搜尋:
許金山 香港足球 Haerin MIRROR 柳應廷 的士罷工 床蝨 YOHO WEST 區議會選舉2023 年少日記 白日之下 尹光 SmartPLAY康體通 騙案 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 NOVO LAND 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 叱咤2023 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 姜濤 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-22 04:30:29
日報

涉瑜伽球殺妻女囚終身 許金山上訴得直發還重審 終院：原審引導陪審 忽略其他可能

分享：
許金山殺妻女案

涉瑜伽球殺妻女囚終身 許金山上訴得直發還重審 終院：原審引導陪審 忽略其他可能

中大醫學院前副教授許金山2015年涉嫌以注滿一氧化碳的瑜伽球謀殺妻女，兩項謀殺早前罪成被判囚終身，他不服定罪提出終極上訴。終審法院頒下判詞指，原審法官沒有妥善引導陪審團，使陪審團忽視瑜伽球氣塞在警員搜車前半年的去向，對案件造成不公。終院5名法官一致裁定許金山上訴得直，撤銷其兩項謀殺罪名並將案發還重審，許金山需要繼續還柙，他聞判時表現平靜。

案發時為中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授的許金山，早前被裁定兩項謀殺罪成，指他在2015年5月22日謀殺妻子黃秀芬和次女許儷玲，依例被判處終身監禁，至今已服刑5年。案件由終院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、林文瀚及非常任法官麥嘉琳審理，案情指警方在事發後半年，即2015年11月才調查涉案私家車的瑜伽球，惟過程未有找到關鍵的瑜伽球氣塞。及至事發後一年，即翌年5月警方始於許金山的書房抽屜內發現一個瑜伽球氣塞。

許金山殺妻女案 許金山殺妻女案 許金山殺妻女案

陪審團或採納法律不容許思維

這宗案件關鍵是誰人把瑜伽球放進車內，以及拔去氣塞使車內兩人中毒身亡。許金山一方上月陳詞稱，涉案私家車的物品事後被多番干預，以及沒有證據顯示案發當日車內已經沒有氣塞，而原審法官張慧玲就許金山家中搜出氣塞時，沒有提醒陪審團許的寓所當時仍有其他瑜伽球，無證據顯示搜獲的氣塞與案有關。終院指出，當控方提出兩者或有關聯時，或令陪審團存在極大偏見。

原審時張官又提到，陪審團若信納警員在車內找不到氣塞，便可排除由次女把瑜伽球放進車內，因她沒有理由棄掉氣塞。終院表示，陪審團或基於張官的引導，排除由次女放置瑜伽球的可能性，惟認為陪審團不應作出如此推論，因沒有證據顯示案發當日汽車已遺失氣塞，讓陪審團忽視氣塞在搜車前被人取走的可能性。

終院並指，審訊時控方主張許金山和兩名死者可以把瑜伽球放到私家車，但認為兩名死者可排除在外，即只有許金山可進行有關行為，而辯方當時亦指出有可能是次女將瑜伽球放進車廂以一氧化碳滅蟲，惜最終意外殺死自己和母親，事件純屬意外，同時指出遺失氣塞也不是次女不會使用瑜伽球的基礎。終院裁定，原審法官的引導或導致陪審團採納法律上不容許的思維，來否定次女用一氧化碳滅蟲的可能性，繼而排除她把涉案瑜伽球放進車輛。
 

許金山殺妻女案 許金山殺妻女案 許金山殺妻女案

許金山聞判後表現平靜

原審法官被裁定引導不當後，律政司一方認為指證許金山的罪證確鑿，任何合理且經法官恰當指示的陪審團，在考慮整體環境證據後均會裁定許金山罪名成立。許金山一方則指，在推翻定罪後應該要將案發還重審。終院認為，不能確定一個合理的陪審團必然會裁定許金山罪名成立，因過程若沒有法官的錯誤指引，無法估計陪審團將如何排除有其他人把瑜伽球放進車廂，故頒令重審以由另一陪審團評估。身穿西裝、戴口罩的許金山在庭上聞判後表現平靜、僅抬一抬頭，他現時需要繼續還柙。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受