涉瑜伽球殺妻女囚終身 許金山上訴得直發還重審 終院：原審引導陪審 忽略其他可能

案發時為中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授的許金山，早前被裁定兩項謀殺罪成，指他在2015年5月22日謀殺妻子黃秀芬和次女許儷玲，依例被判處終身監禁，至今已服刑5年。案件由終院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、林文瀚及非常任法官麥嘉琳審理，案情指警方在事發後半年，即2015年11月才調查涉案私家車的瑜伽球，惟過程未有找到關鍵的瑜伽球氣塞。及至事發後一年，即翌年5月警方始於許金山的書房抽屜內發現一個瑜伽球氣塞。

中大醫學院前副教授許金山2015年涉嫌以注滿一氧化碳的瑜伽球謀殺妻女，兩項謀殺早前罪成被判囚終身，他不服定罪提出終極上訴。終審法院頒下判詞指，原審法官沒有妥善引導陪審團，使陪審團忽視瑜伽球氣塞在警員搜車前半年的去向，對案件造成不公。終院5名法官一致裁定許金山上訴得直，撤銷其兩項謀殺罪名並將案發還重審，許金山需要繼續還柙，他聞判時表現平靜。

陪審團或採納法律不容許思維

這宗案件關鍵是誰人把瑜伽球放進車內，以及拔去氣塞使車內兩人中毒身亡。許金山一方上月陳詞稱，涉案私家車的物品事後被多番干預，以及沒有證據顯示案發當日車內已經沒有氣塞，而原審法官張慧玲就許金山家中搜出氣塞時，沒有提醒陪審團許的寓所當時仍有其他瑜伽球，無證據顯示搜獲的氣塞與案有關。終院指出，當控方提出兩者或有關聯時，或令陪審團存在極大偏見。

原審時張官又提到，陪審團若信納警員在車內找不到氣塞，便可排除由次女把瑜伽球放進車內，因她沒有理由棄掉氣塞。終院表示，陪審團或基於張官的引導，排除由次女放置瑜伽球的可能性，惟認為陪審團不應作出如此推論，因沒有證據顯示案發當日汽車已遺失氣塞，讓陪審團忽視氣塞在搜車前被人取走的可能性。

終院並指，審訊時控方主張許金山和兩名死者可以把瑜伽球放到私家車，但認為兩名死者可排除在外，即只有許金山可進行有關行為，而辯方當時亦指出有可能是次女將瑜伽球放進車廂以一氧化碳滅蟲，惜最終意外殺死自己和母親，事件純屬意外，同時指出遺失氣塞也不是次女不會使用瑜伽球的基礎。終院裁定，原審法官的引導或導致陪審團採納法律上不容許的思維，來否定次女用一氧化碳滅蟲的可能性，繼而排除她把涉案瑜伽球放進車輛。

