涉用假合約騙取外傭簽證 18人被捕 集團主腦判囚41個月

有外籍人士想來港打工但不欲做家傭，聯同外傭中介以假文件騙取外傭簽證來港當黑工。入境處在處理相關個案時，發現不同申請個案竟出現相同資料或錯誤，如不同僱主的存款通知書出現同樣錯字。入境處早前搗破相關犯罪集團，拘捕包括女主腦等18人；當中63歲女主腦被裁定4項串謀詐騙及2項行使虛假文書副本罪，昨判入獄41個月。



入境處早前處理相關簽證申請時，發現該外傭中介所提交的不同個案申請均出現可疑地方，例如僱主地址證明及經濟證明文件有同樣錯誤之處；不同僱主名下的電費單及水費單的編號或費用一樣；不同僱主的存款通知書出現串錯字地方相同。經核查證實該些文件發現文件涉竄改或偽造。

入境處總入境事務主任(外傭專責調查)陳志偉表示，入境處經過連月調查，共發現40宗可疑個案，涉及26名家庭外傭，並鎖定涉案犯罪集團；突擊搜查全港逾20個地方，拘捕包括女主腦等18人。當中涉案59歲男子涉嫌協助集團取得他人個人資料及假文件，包括部分僱主身份證副本等，再交予主腦。 假外傭須向集團支付4萬 陳志偉稱，涉案外籍人士不欲或並無從事家傭工作的經驗，但又希望在港工作，透過朋友介紹認識主腦，雙方達成協議之後，向該集團主腦提供費用，以欺詐手段獲取簽證，無論是否成功均要付4萬元費用。又相信該集團已運作4年，估計至今獲利超過100萬元。