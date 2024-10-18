涉用假學歷入境 報讀港大碩士 24歲內地女囚17周

香港大學早前揭發多名申請者懷疑持假學歷申請入學。一名24歲內地女子向港大訛稱是美國康乃爾大學數學系學士，擬報讀港大金融碩士課程。涉案女子昨早於東區裁判法院承認「為取得入境證而安排作出虛假陳述」罪，另被控一項「以欺騙手段取得服務」罪獲控方不提證供起訴。裁判官判刑時斥被告不能妄想可瞞天過海，判囚17周，但被告由6月22日開始還柙，故即時獲釋並遣返內地。
女被告吳霖薈(24歲)，被控以欺騙手段取得服務罪，指被告於去年9月1日至今年6月20日之間，以欺騙手段向港大訛稱自己是美國康乃爾大學數學學士，不誠實地取得港大金融碩士的教育及教導服務；另一項「為取得入境證而安排作出虛假陳述」罪，指她於去年5月10日或該日前後，為取得來港就讀的入境證，申請時訛稱於2016年至2020年在康乃爾大學就讀。
辯方引述被告父母求情信指，他們有良好家庭背景，父母因望女成才，主動找中介幫忙報讀港大，雖然父母無主動要求製假學歷文件，但被告在文件簽署，承認已犯下彌天大錯，付上沉重代價。裁判官判刑指控罪嚴重，即時監禁無可避免，指被告於上海杉達學院畢業，訛稱自己為康乃爾大學學士，「不能妄想自己可以瞞天過海」，港大曾發電郵予康乃爾大學，確認被告未曾就讀，判處監禁17周。
入境處回應案件，指5月與警方聯合調查，發現被告於表格上報稱虛假學歷以取得入境許可來港就讀。被告6月22日在羅湖口岸出境時被截獲。入境處重申，任何人以非法手段取得來港就讀許可或居留身份，將被依法取消資格及面對刑責，而涉案者亦會被遣返原居地。
中大︰再發現1宗假學歷個案
另外，中文大學昨指，早前審視過去5年非本地生的入學申請，再發現1宗假學歷個案，已交由警方跟進。中大在2024年招生中，已堵截10宗懷疑造假個案，主要來自2個國家，而相關人士未入境香港。中大學生資助處處長王家徹透露，有「黑中介」冒充中大發出入學通知書，有申請人持假通知書到中大而揭發事件。他稱，該中介聲稱能保證學生入讀中大，而涉事學生付出的金額驚人。他形容假通知書的像真度高，校方已作出對策。校方強調對有關行為零容忍，強調中大沒有與任何機構合作招生，有意報讀的學生應直接聯絡中大入學處。