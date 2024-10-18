涉用假學歷入境 報讀港大碩士 24歲內地女囚17周

香港大學早前揭發多名申請者懷疑持假學歷申請入學。一名24歲內地女子向港大訛稱是美國康乃爾大學數學系學士，擬報讀港大金融碩士課程。涉案女子昨早於東區裁判法院承認「為取得入境證而安排作出虛假陳述」罪，另被控一項「以欺騙手段取得服務」罪獲控方不提證供起訴。裁判官判刑時斥被告不能妄想可瞞天過海，判囚17周，但被告由6月22日開始還柙，故即時獲釋並遣返內地。

女被告吳霖薈(24歲)，被控以欺騙手段取得服務罪，指被告於去年9月1日至今年6月20日之間，以欺騙手段向港大訛稱自己是美國康乃爾大學數學學士，不誠實地取得港大金融碩士的教育及教導服務；另一項「為取得入境證而安排作出虛假陳述」罪，指她於去年5月10日或該日前後，為取得來港就讀的入境證，申請時訛稱於2016年至2020年在康乃爾大學就讀。