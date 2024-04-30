涉用磁石偷竊屯門夾公仔店　男警准保釋候訊 (更新)

【13:05更新】 一名35歲男警員涉嫌於今年1月，休班期間於屯門屯利街華都商場一間夾公仔店，盜竊公仔掛飾，被警方以涉嫌盜竊拘捕，案件交由屯門警區重案組跟進。經調查及徵詢法律意見後，該男警員已被控一項「盜竊」罪，今日(30日)上午在屯門裁判法院提堂。他暫時毋須答辯，法庭應辯方要求，把案押後至6月25日再訊，被告准以5,000元保釋候訊。

被告周君衞，35歲，報稱是公務員，現已被停職。他被控一項盜竊罪。控罪指他於2024年1月13日，在屯門華都花園商場1樓42、48B及52號舖偷竊9隻公仔，總值2,044元，而上述物品為陳繹名及周承洛的財產。被告是在1月14日凌晨時分被捕，之後正式被落案起訴，並於今日首度提堂。

事件發生於昨晚深夜11時許，35歲姓周男子在屯門華都商場一樓的夾公仔機店舖內，以懷疑磁石在夾公仔機偷走9隻公仔，全部都有金屬扣，相信他利用磁石將匙扣吸起。店舖負責人透過閉路電視發現事件後截停周男子並報警，警員到場經翻查閉路電視調查後，以涉嫌店舖盜竊拘捕涉案的35歲姓周男子。

警方表示他已被停職，重申警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。據了解，涉案男警隸屬水警西分區。