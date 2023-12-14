熱門搜尋:
雙子座流星雨 六合彩 消委會 旅發局餐飲消費券 工展會2023 周海媚 聖誕節2023 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 新聞女王 流感 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-14 15:29:56

涉發布《願榮光》影片提「斬首李家超」等　57歲無業漢認煽動囚半年

分享：
西九龍裁判法院。(資料圖片)

西九龍裁判法院。(資料圖片)

一名57歲無業漢涉今年在社交網發布《願榮光歸香港》等影片，並加上被指煽動文，提及斬首習近平、斬首李家超及其家等，被控作出一項或多項具煽動意圖的作，案件今(14日)在西九龍裁判法院提訊。被告承認1項作出具煽動意圖的作為罪，裁判官指被告自行製作影片，理念頑固，判他入獄半年。《港區國安法》指定法官總裁判官蘇惠德判被告入獄半年。

57歲被告區健威，報稱無業，被控於2023年4月19日至10月16日期間，在facebook及X(前稱Twitter)發布影片及陳述，具意圖引起憎恨或藐視中央及或香港特區政府等。

辯方求情指帳戶追隨者少影響力微

案情指，警方網上巡查時，發現被告在5個涉案的社交網帳戶發布了280則具煽動性的訊息，包括發布《願榮光歸香港》及其他語言的歌曲錄像配上文字或圖片，提及類似制裁官員和警員，「斬首獨裁者習近平、斬首李家超及其家人」等。警方在今年10月在被告住所附近埋伏拘捕他，並進行搜屋。他在警誡下承認自己用手提電話之軟件製作影片並發放，也同意所有貼文由自己一人於上述帳戶發放，知道自己行為已經觸犯《國安法》

Ad Block

辯方求情時同意被告發布訊息頗多，但大多都是重覆訊息，所涉帳戶的朋友數目或追隨者少，最多僅有284人，最少只有4人，認為受眾少，影響力不大，希望法庭判處短期監禁。

官批被告抹黑政府領導人

總裁判官蘇惠德判刑時提到，被告自2001年起失業，靠父親經濟援助及綜援生活，沒有政治聯繫，批評被告行為抹黑政府、領導人及政府官員，煽動他人使用暴力，但同意被告訊息回應及轉載不多，其貼文感染力低，考慮所有因素及求情後量刑以9個月作起點，因被告認罪扣減三份一刑期，判處被告入獄半年。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受