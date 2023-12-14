涉發布《願榮光》影片提「斬首李家超」等　57歲無業漢認煽動囚半年

一名57歲無業漢涉今年在社交網發布《願榮光歸香港》等影片，並加上被指煽動文字，提及斬首習近平、斬首李家超及其家人等，被控作出一項或多項具煽動意圖的作為，案件今(14日)在西九龍裁判法院提訊。被告承認1項作出具煽動意圖的作為罪，裁判官指被告自行製作影片，理念頑固，判他入獄半年。《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德判被告入獄半年。
57歲被告區健威，報稱無業，被控於2023年4月19日至10月16日期間，在facebook及X(前稱Twitter)發布影片及陳述，具意圖引起憎恨或藐視中央及或香港特區政府等。
辯方求情指帳戶追隨者少影響力微
案情指，警方網上巡查時，發現被告在5個涉案的社交網帳戶發布了280則具煽動性的訊息，包括發布《願榮光歸香港》及其他語言的歌曲錄像配上文字或圖片，提及類似制裁官員和警員，「斬首獨裁者習近平、斬首李家超及其家人」等。警方在今年10月在被告住所附近埋伏拘捕他，並進行搜屋。他在警誡下承認自己用手提電話之軟件製作影片並發放，也同意所有貼文由自己一人於上述帳戶發放，知道自己行為已經觸犯《國安法》。
辯方求情時同意被告發布訊息頗多，但大多都是重覆訊息，所涉帳戶的朋友數目或追隨者少，最多僅有284人，最少只有4人，認為受眾少，影響力不大，希望法庭判處短期監禁。
官批被告抹黑政府領導人
總裁判官蘇惠德判刑時提到，被告自2001年起失業，靠父親經濟援助及綜援生活，沒有政治聯繫，批評被告行為抹黑政府、領導人及政府官員，煽動他人使用暴力，但同意被告訊息回應及轉載不多，其貼文感染力低，考慮所有因素及求情後量刑以9個月作起點，因被告認罪扣減三份一刑期，判處被告入獄半年。