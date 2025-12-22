涉盜用青衣海悅花園逾200萬元管理費　助理物業主任判囚3年半

兩名青衣海悅花園助理物業主任，被控於2018年盜竊業主立案法團約200萬元管理費。一人早前認罪，轉任控方證人；另一人不認罪受審，及後被裁定罪成，今日(22日)在區域法院被判囚3年6個月。

被告翁浚峰(29歲)及黃兆泉(34歲)，為青衣海悅花園前管理處人員，同被控一項盜竊罪，控罪指兩人於2018年1月某日至9月某日在香港偷竊屬海悅花園業主立案法團的213萬港元。翁早前承認控罪，被判囚13個月；黃則否認控罪，受審後被裁定罪成。

答應會稍後歸還 管理費

案情指，黃負責收取管理費並存入銀行，翁則負責管理法團帳目和收取管理費等。及後黃多次拖延向翁提交入數紙，甚至沒再提供入數紙。在翁查問下，黃承認工程生意周轉不靈，沒將管理費存入銀行，並答應翁會稍後歸還，翁遂協助向上司隱瞞事件。至2018年9月，法團打算發出支票支付清潔、保安費，發現戶口餘款不足。及後黃向經理承認，曾挪用法團約70萬元資金，而法團經點算後，則發現屋苑應收約630萬元管理費，但銀行紀錄只有約416萬元。