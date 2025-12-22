涉盜用青衣海悅花園逾200萬元管理費　助理物業主任判囚3年半

兩名青衣海悅花園助理物業主任，被控於2018年盜竊業主立案法團約200萬元管理費。一人早前認罪，轉任控方證人；另一人不認罪受審，及後被裁定罪成，今日(22日)在區域法院被判囚3年6個月。
被告翁浚峰(29歲)及黃兆泉(34歲)，為青衣海悅花園前管理處人員，同被控一項盜竊罪，控罪指兩人於2018年1月某日至9月某日在香港偷竊屬海悅花園業主立案法團的213萬港元。翁早前承認控罪，被判囚13個月；黃則否認控罪，受審後被裁定罪成。
答應會稍後歸還管理費
案情指，黃負責收取管理費並存入銀行，翁則負責管理法團帳目和收取管理費等。及後黃多次拖延向翁提交入數紙，甚至沒再提供入數紙。在翁查問下，黃承認工程生意周轉不靈，沒將管理費存入銀行，並答應翁會稍後歸還，翁遂協助向上司隱瞞事件。至2018年9月，法團打算發出支票支付清潔、保安費，發現戶口餘款不足。及後黃向經理承認，曾挪用法團約70萬元資金，而法團經點算後，則發現屋苑應收約630萬元管理費，但銀行紀錄只有約416萬元。
因經濟壓力而犯案
區院暫委法官勞潔儀判刑時指，黃屬主導角色，案件歷時8個月，涉款逾200萬元，以4年監禁為量刑起點，但接納其親友求情，指被告性格善良，是次犯案不符其一貫性格，加上案件歷經延誤，令被告及家人蒙受心理壓力，遂予以減刑。
勞官引述辯方求情指，黃為家中經濟支柱，過往曾發展工程公司副業，惟被拖欠款項，因經濟壓力而干犯本案。官續指，辯方指出黃自2019年被捕，直至2023年才遭正式落案起訴，及後控罪的金額及時長等詳情多番修訂，令黃及其家人蒙受心理壓力，但黃被捕後仍進修，以及繼續從事物業管理工作，其工作表現獲得肯定。
案件編號：DCCC907/2023