涉瞞欠債以虛假文件申預支薪金26萬 入境處退休高級助理員被控9罪

一名入境處退休高級入境事務助理員涉違反《防止賄賂條例》，在職期間12年內先後9次使用載有虛假陳述的申請表格，瞞報自己欠下財務機構借貸，成功向部門申請預支薪金26萬元，今日（11日）遭廉政公署落案起訴，獲准保釋，周五（13日）將於東區裁判法院答辯。 獲准保釋周五提堂 52歲被告陳永高為入境處退休高級入境事務助理員，被控9項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名。被告於1994年2月入職入境處，後晉升為高級入境事務助理員，2023年8月退休。被告在職期間可按照《公務員事務規例》申請預支薪金，用以支付結婚、殯葬及搬遷等費用，但須在申請表格申報其財務負債。入境處審批申請時會考慮申請人的財務狀況，並向庫務署推薦批核預支薪金申請。

被告涉嫌於2008年10月至2020年1月期間，先後9次使用載有虛假陳述的預支薪金申請表格誤導入境處，訛稱表格內資料真確完整及沒有欠下任何財務機構的債項。廉署調查發現，被告提出9次預支薪金申請時，正拖欠多間財務機構的債項，每次申請時均欠債約22萬元至52萬元不等，惟被告從沒有向入境處申報該等債項。被告獲批准其中8次預支薪金申請，涉及款項共逾26萬元，每次預支金額由約2.8萬元至逾4萬元不等。如入境處知悉被告的申請表格載有虛假資料，便不會向庫務署推薦其申請。

