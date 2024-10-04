涉私吞檢測輻射食品樣本 35歲食安衛生督察認罪候判

食得唔好嘥？！食環署食物安全中心多名衛生督察涉嫌濫用職權，沒有適當棄置檢測後未經使用的食品樣本，並盜竊該等食品。其中一名35歲涉案衛生督察昨在西九龍裁判法院承認盜竊罪，主任裁判官將案件押後至11月6日再訊，被告獲准保釋。

被告為劉承軒(35歲)案發時任食環署衛生督察，隸屬食安中心風險管理科食物進/出口組其中一個小組，工作包括對食品進行輻射檢測。

廉署早前接獲有食安中心人員涉嫌購買食品樣本的貪污投訴後展開調查，發現本案5名食環署衛生督察在測試前，涉已計劃私下攤分剩餘的食品樣本，廉署經調查後，亦在劉承軒的寓所檢獲多項未用作檢測的食品樣本，包括意大利芝士、罐頭法式燉牛肉及西班牙罐頭海鮮等。他承認於2022年5月至2023年3月期間，盜竊部分由食安中心購買作食品輻射檢測用途的食品樣本。