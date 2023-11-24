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2023-11-24 18:28:54

涉稱「包生仔」結果女病人誕孖女　婦產科醫生周永被裁專業失當

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涉稱「包生仔」結果女病人誕孖女　婦產科醫生周永被裁專業失當(資料圖片)

涉稱「包生仔」結果女病人誕孖女　婦產科醫生周永被裁專業失當(資料圖片)

婦產科專科醫生周永涉於20152016年期間，向一名女病人聲稱可提供治療建議令對方懷上男嬰，包括理想性交時間等，如最終不是男嬰亦可終止懷孕。醫委會召開紀律聆訊，裁定周永兩項專業失當成立，除名6個月，而周永現時已退休。

判辭指，涉事女子於201511月首次到周永診所診症，向被告透露已育117個月大女兒，想懷上男胎周永向她解釋如何提升懷上男嬰的機率，包括改善男方精子數量和動力、利用藥物改善卵子質素、理想性交時間、改善子宮頸黏液及利用營養液沖洗陰道，並為病人提供有關治療。

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聲稱可將女嬰流產

該女子於20167月底懷孕，84日確認懷有雙胞胎，當日周永向她聲稱如懷有女嬰可終止懷孕，如胎兒為一男一女，亦可將女胎流產。翌日化驗結果顯示該對雙胞胎均為女嬰。該女子的丈夫其後到診所提取報告，惟周永未有接見對方，其後亦無再接見該兩夫婦。女子於2017年誕下雙胞胎，並指有關情况打亂其家庭計劃及造成沉重經濟負擔，遂向醫委會投訴。

無證據顯示被告的治療或建議是合理

醫委會指，被告處方的維他命補充劑屬抗氧化劑，無證據表明與懷孕品質等有關，而女病人的丈夫精子化驗報告亦顯示精子品質在正常範圍，毋須再進一步以藥物提升品質，且更重要是無證據顯示精子活力或性交時間與懷上男嬰相關。在醫療紀錄中也找不到任何證據，證明被告向患者提供的治療或建議是合理的，當中使用陰道灌洗液會改變陰道酸鹼值增加感染風險，而排卵藥亦提升了多胎妊娠的可能性。判辭引述《醫生專業守則》指，不容許以社會、文化或其他非醫學原因進行胎兒性別選擇。

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