涉稱「包生仔」結果女病人誕孖女　婦產科醫生周永被裁專業失當

婦產科專科醫生周永涉於2015至2016年期間，向一名女病人聲稱可提供治療建議令對方懷上男嬰，包括理想性交時間等，如最終不是男嬰亦可終止懷孕。醫委會召開紀律聆訊，裁定周永兩項專業失當成立，除名6個月，而周永現時已退休。

判辭指，涉事女子於2015年11月首次到周永診所診症，向被告透露已育1名17個月大女兒，想懷上男胎。周永向她解釋如何提升懷上男嬰的機率，包括改善男方精子數量和動力、利用藥物改善卵子質素、理想性交時間、改善子宮頸黏液及利用營養液沖洗陰道，並為病人提供有關治療。