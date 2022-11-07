涉窩藏曾志健等4人被控妨礙司法公正 兩案提堂還押至明年1月4日再訊

於2019年在荃灣開槍案中左胸中槍的「健仔」曾志健，他被控暴動及襲警等罪，其後疑與3名涉反修例案件的男子一同棄保潛逃，4人因未有按法庭指令依期歸押，日前遭警方國安處拘捕。行動中，另有一名34歲男倉庫管理員被捕，指他涉協助 4 人匿藏；他被控一項意圖妨礙司法公正罪，還押候訊。兩單案件今於西九龍裁判法院一同提堂，他們暫毋須答辯，署理主任裁判官香淑嫻押後案件至明年1月4日再訊，以待控方作進一步調查，以及索取律政司指示。5人之中只有1人申請保釋，不過保釋被拒，期間全部被告須還押懲教看管。

控罪指，首次提堂的被告依次為馮清華（24歲）、曾志健（21歲）、王愷銘（22歲）及黃竣賢（16歲），4人均報稱無業，舊案被告則為葉豪（34歲）。4名青年同被控於2020年10月某日至今年7月13日期間，在香港連同其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即提供協助給他們，而目的為逃避法庭聆訊及 / 或逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查及 / 或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。

葉則被控於同期間，連同其他人意圖妨礙司法公正，即向馮清華、曾志健、王愷銘及黃竣賢，而有目的為逃避法庭聆訊或逃離香港、阻止及阻礙警方調查或可能引起的訴訟。