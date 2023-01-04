涉窩藏曾志健等5人被控妨礙司法公正 兩案合併轉介區院2月1日再訊

2022年7月，警方在西貢北潭涌拘捕4名涉及反修例案的男子，指他們涉嫌沒有按照法庭指令歸押，包括在荃灣中槍的「健仔」曾志健。連同被指協助他們匿藏的男子，5人各被控一項「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為」，兩宗案件今日（4日）於西九龍裁判法院提堂。控方指已索取法律指示，兩宗案件將會合併處理，並轉介至區域法院，申請將案件押後以待準備合併及轉介文件，獲署理主任裁判官香淑嫻批准。被告馮清華因確診未能出庭，押後至1月9日再提堂。另4人沒有保釋申請，須還押至2月1日再訊。

控罪指，首次提堂的被告依次為馮清華（24歲）、曾志健（21歲）、王愷銘（22歲）及黃竣賢（16歲），4人均報稱無業，舊案被告則為葉豪（34歲）。4名青年同被控於2020年10月某日至今年7月13日期間，在香港連同其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即提供協助給他們，而目的為逃避法庭聆訊及 / 或逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查及 / 或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟；葉則被控於同期間，連同其他人意圖妨礙司法公正，即向馮清華、曾志健、王愷銘及黃竣賢，而有目的為逃避法庭聆訊或逃離香港、阻止及阻礙警方調查或可能引起的訴訟。