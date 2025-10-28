涉綁架強姦13歲女童 首腦在庭上痛哭求情 稱「無做過」

13歲女童於2021年聖誕夜被人綁架，並遭圍毆及強姦。(資料圖片)

13歲女童於2021年聖誕夜被人綁架，並遭圍毆及強姦。4名男女被告否認綁架、襲擊致造成身體傷害、製作兒童色情物品及強姦罪，今日（28日）於高等法院提堂，其中首腦陳宏烽在庭上痛哭，求情指自己無罪，冀准保釋及能判緩刑。法官明言不會輕判。案件押後至11月14日判刑，等待索取心理及精神等報告，4名被告須還押。

4名被告依次為，陳宏烽（20歲，案發時為中學生）、林佑澄（19歲，跟車工人）、李珮怡（18歲），以及張浩錀（20歲，職業訓練學院學生）。陳宏烽被陪審團一致裁定綁架、襲擊、強姦及製作兒童色情物品4罪罪成；林佑澄被裁定綁架罪成；李珮怡被一致裁定綁架、襲擊及製作兒童色情物品3罪罪成；張浩錀被裁定綁架及襲擊致造成身體傷害2罪成。