涉綁架強姦13歲女童 首腦在庭上痛哭求情 稱「無做過」

13歲女童於2021年聖誕夜被人綁架，並遭圍毆及強姦。4名男女被告否認綁架、襲擊致造成身體傷害、製作兒童色情物品及強姦罪，今日（28日）於高等法院提堂，其中首腦陳宏烽在庭上痛哭，求情指自己無罪，冀准保釋及能判緩刑。法官明言不會輕判。案件押後至11月14日判刑，等待索取心理及精神等報告，4名被告須還押。
4名被告依次為，陳宏烽（20歲，案發時為中學生）、林佑澄（19歲，跟車工人）、李珮怡（18歲），以及張浩錀（20歲，職業訓練學院學生）。陳宏烽被陪審團一致裁定綁架、襲擊、強姦及製作兒童色情物品4罪罪成；林佑澄被裁定綁架罪成；李珮怡被一致裁定綁架、襲擊及製作兒童色情物品3罪罪成；張浩錀被裁定綁架及襲擊致造成身體傷害2罪成。
官指不可能判緩刑
陳宏烽應訊時在犯人欄內痛哭，求情指自己「無做過」，希望能夠保釋讓他能向家人交代。法官表示，陪審團一致認為陳宏烽有罪，而且牽涉最多罪名，不可能判緩刑，又直言，他是咎由自取，若不服裁決可上訴。
事主為朋友出頭 遭陳稱令其損失2萬元
控方開案陳詞指，女事主X曾與「熊貓」林佑澄短暫拍拖數天後分手，X亦是李珮怡時任男朋友CWK的前女友。X的女友人「呀晴」案發時於網上認識陳宏烽，其後被陳脅迫進行俗稱「仙人跳」的桃色敲詐，X為朋友出頭，要求陳停止，陳表示X令他損失2萬元，要求X賠償。於2021年12月25日，林佑澄約X於旺角TOP見面，陳宏烽、張浩錀，以及數名下要脅X，X不敢反抗，無奈隨被告乘的士至尖沙咀山林道一單位。單位內4名被告，威迫X脫光衣物，遭4名被告拍裸照、圍毆、踢下體，以及潑茶和啤酒。
事主翌日遭陳強姦
翌日早上，陳宏烽帶X到附近酒吧飲酒，再把X帶回山林道單位，繼而強逼X口交及性交。事後，陳向X給100元讓其乘的士離開，並要求X拍攝一段影片，聲稱「我對唔住『四條哥（陳宏烽花名）』，我要喺30號前還2萬蚊畀『四條哥』」後方准離去。
案件編號：HCCC 1/2024