涉網上煽惑傷害林鄭月娥 61歲退休漢擬不認罪 保釋至下年1月再訊

一名61歲退休男子在前年2月涉嫌在社交平台貼文，煽惑他人傷害時任行政長官林鄭月娥，被控「煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害」罪，今日（7日）在區域法院提訊。被告擬不認罪，控方稱將傳召5名證人，包括4名警員及一名電腦專家。法官高勁修下令把本案排期於2023年12月20日作審前覆核；另訂於2024年1月15日開審，作4日中文審訊，被告續准保釋。

控罪指，被告潘德恕（61歲），報稱退休人士，被控於或約於2020年2月4日，在香港非法煽惑其他不知名人士非法及惡意地導致林鄭月娥女士身體受嚴重傷害，意圖使她身體受嚴重傷害。

被告擬不認罪 將傳召證人

辯方表示，被告擬不認罪；另不爭議錄影會面，但打算傳召證人，料4天審訊已包括辯方案情。辯方續指，因本案牽涉電腦證據，故建議設審前覆核。控方則稱，被告有招認口供，將依賴兩條合共123分鐘的錄影會面及警察記事簿。控方將傳召5名證人，包括4名警員及一名電腦專家。控方續指，本案直接簡單，認為不用設審前覆核，但可交由法官決定。

法官高勁修稱，希望審訊前完成協調及準備工作，審訊時可集中處理證據及證供，故下令於2023年12月20日作審前覆核；另把本案排期於2024年1月15日開審，料需時4天。