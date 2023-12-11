涉網上煽惑杯葛區選或投廢票 3男女被廉署拘捕

兩男一女涉嫌在網上煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉條例》被捕；當中一人任職衛生署文書主任。另外，國安處起訴77歲男子涉煽動行為罪今早提堂，據悉，被捕的是社運人士古思堯。
被捕3人涉及兩案，當中一名衛生署文書主任及其報稱無業丈夫，二人同為41歲，涉嫌在社交平台留言，煽惑選民在選票蓋3個或以上「剔」號，煽惑他人投無效票；廉署人員根據裁判官簽發的手令，搜查被捕人士的住所及檢取他們的手提電話，並扣留二人調查，廉署不排除再有進一步執法行動。
另外一名51歲女文員涉嫌於一個網上社交平台專頁轉載一則煽惑他人在該選舉中不投票的貼文，並呼籲他人在選票上填寫姓名及身份證號碼，令選票無效。廉署調查發現，被捕人士轉載的貼文，原本由已被取消資格的前區議員李文浩在選舉期間於其個人社交媒體專頁發布。因李文浩已離開香港，廉署將向法院申請手令通緝他。
廉署提醒市民，公開煽惑他人不投票或投無效票，會觸犯《選舉條例》第27A條，一經定罪，最高可判處監禁3年及罰款20萬元。
另外，國安處正式落案起訴一名77歲男子一項「企圖作出或準備作出具煽動意圖的作為」罪，案件於今日(11日)在西九龍裁判法院提堂。消息指，被捕的是社運人士古思堯。
涉案男子上周五(8日)在長沙灣被國安處拘捕。古思堯上周四曾發採訪通知，擬於上周五早上到長沙灣庫務大樓抗議民主派人士無法參選區選。其後有報道指，他未出發已在住所被捕。