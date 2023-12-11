涉網上煽惑杯葛區選或投廢票 3男女被廉署拘捕

兩男一女涉嫌在網上煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉條例》被捕；當中一人任職衛生署文書主任。另外，國安處起訴77歲男子涉煽動行為罪今早提堂，據悉，被捕的是社運人士古思堯。

被捕3人涉及兩案，當中一名衛生署文書主任及其報稱無業丈夫，二人同為41歲，涉嫌在社交平台留言，煽惑選民在選票蓋3個或以上「剔」號，煽惑他人投無效票；廉署人員根據裁判官簽發的手令，搜查被捕人士的住所及檢取他們的手提電話，並扣留二人調查，廉署不排除再有進一步執法行動。