涉網上煽惑確診者外出 22歲尼泊爾學生獲判無罪

22歲尼泊爾籍男學生涉於2022年2月底，在社交平台上發布限時動態，並配上「early COVID dinner」、「stay positive」等字眼，被控一項「煽惑他人而使他人蒙受感染的危險」罪。他早前否認控罪，經審訊後，裁判官王證瑜今日（13日）於東區裁判法院指，被告只是詢問上載快測結果之照片是否社交平台的新潮流，同時呼籲大家保持樂觀心態，雖然涉案內容有可疑，但控方未能證明被告有非法意圖，遂裁定罪名不成立。

控罪指，被告古力素（Gurung Nischal，尼泊爾藉學生）被控一項「煽惑他人而使他人蒙受感染的危險」，指他在2022年2月22日，在香港非法煽惑自知屬傳染病Covid-19的接觸者或受感染者，藉身處任何公共運輸工具，或身處任何街道、公眾地方、娛樂場所、聚會地方、會社或酒店，或在該處的行徑，而使其他人蒙受感染風險。

被告曾提出認罪答辯 被當時裁判官拒絕

王官裁決時指，被告沒有出庭自辯，控方主要依賴被告在Instagram上的動態截圖，其手機相片及警誡錄影會面，片段中被告詢問上載新型肺炎快速測試結果之照片，是否一個社交平台的新潮流，以及希望大家在疫情期間保持樂觀心態，並跟作為辯方專家證人的港大語言學系教授說法一致。王官總括，控方未能證明被告具非法意圖，即使涉案內容有可疑，但未能排除所有疑點，裁定被告罪名不成立。

被告曾經在案件提堂時，於讀出案情後欲認罪，又指沒意圖令他人受感染，稱他行為不成熟，現感後悔。當時裁判官隨即拒絕其認罪答辯，需要排期審訊。