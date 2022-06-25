涉網上發布殺官殺警言論 警拘3人包括1名14歲學生

3名男子涉嫌在網上社交平台、通訊平台及買賣平台，發布要殺害政府官員及警員的言論，以及出售武器或裝備，被警方以「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害」及「藏有工具可作非法用途」罪名拘捕。警方表示，無證據顯示3人是針對慶祝回歸活動而犯案。



其中一名22歲、報稱任職電腦工程人員的男子，涉嫌在網上社交平台發表殺害官員及警員的言論，警方昨日於天水圍將他拘捕，現正被扣留調查。警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，行動中，檢獲兩部手提電話、一個頭盔、一件戰術背心及腰帶、13支氣槍。

一名14歲中學生被捕

另一名14歲的中學生涉嫌在網上出售伸縮警棍、軍用匕首、防毒面罩及過濾器等，被警方鎮定，昨日進行拘捕行動，警方在其住所內搜獲盾牌、摺刀、頭盔、防毒面罩及過濾器等。東九龍總區重案組總督察劉浩德表示，正在追查物品來源，包括買家以及是否有人操縱買賣，被捕人暫准保釋候查。

另一名22歲男子在網上交易平台，出售防毒面罩及過濾器等，警方昨日在北角區將他拘捕，行動中檢獲多個頭盔、防毒面罩、6支氣槍，他正被扣查。因他之前曾於網上發文，煽動他人參與非法集結，警方懷疑這批出售物品與相關集結有關。

港島總區重案組總督察張嘉榮就表示，2019年法院頒布禁止網上發布訊息，煽惑、促使他人使用暴力的臨時禁制令仍然生效，而今次被捕的人有可能違反相關禁制令，警方的拘捕行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。