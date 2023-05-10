涉與他人合謀聲稱女學生被綁架勒索罪成 還柙至6月7日求情及判刑

22歲無業女涉2021年與他人合謀聲稱一名19歲女學生被綁架，向其內地父母索取2,000萬元贖金。該名無業女否認串謀欺詐罪，稱她亦錯信騙徒及遭威逼行事。法官李慶年今日（10日）於區域法院裁定罪名成立，指被告即使最初相信騙徒，後來亦理應有所察覺，但她一直沒有通知警方，其辯解屬賊喊捉賊。案件押後6月7日求情和判刑，期間被告還柙。

控罪指，被告胡詠心（22歲）被控於2021年9月18日與2021年9月21日在香港與名為「劉健」的人士及其他不知名人士，一同串謀詐騙劉父，即虛假地表示劉父的女兒正被他們禁錮；及劉父須支付港幣或人民幣2,000萬元贖金。

官斥被告的證供不可信、不可靠

法官今裁決時，引述被告供稱於前年4月收到騙徒電話，因相信對方為公安，故配合對方、為對方工作及每月獲發1萬元工資，惟期間她經常使用虛構說法去聯絡不同人。法官批評被告的證供不可信、不可靠，以一個謊話來掩蓋另一個謊話，指被告在庭上把自己塑造成「宅女」，對社會事情毫不知情，但在警署錄影會面中，她口齒伶俐、思路清晰和反應敏捷。而被告指對自稱公安的騙徒深信不疑，以為自己擔當特派員是正義的事，但又稱不願意為他們工作，是遭威迫和恐嚇才就範，其證供出現嚴重矛盾。

法官續指，被告明知自己不是警察，也沒有受過訓練，仍然佯裝無知和深信自己是公安臥底，去誘騙他人，如掩耳盜鈴。即使被告最初亦是電話騙案的受害人，但後來被要求在電話以不同虚假身分、用類似方法聯絡不同受害人時，她必然有所察覺，她對其所見所知視而不見、置若罔聞，以最初為電騙受害人作為其後犯罪的理由，形同賊喊捉賊。

被告無向他人求助 官：明顯是繼續她的謊話工程

另外，被告稱遭威嚇而犯案。法官指，即使她曾被威嚇會被帶到北京及父母會被調查，但這並非即將發生的威嚇，而她在香港土生土長，亦曾在日本留學，受到威迫時沒有通知家人、朋友或警察，其說法牽強、並不合理。法官又斥被告明顯沒有檢討自己過錯，反而不斷製造謊話、推卸責任。加上案發於前年9月，被告沒有被禁錮他鄉，有很多機會向他人求助，但她沒有這樣做，法官指被告「明顯是繼續她的謊話工程」。

控方案情指，女事主接到自稱公安人士電話，對方指她涉及洗黑錢案件，要求配合調查，包括在視訊中全裸，以比對身體特徵；女被告則自稱中國公安女特工兼「國際刑警」，將女事主帶上酒店及不准她聯絡外界，及後有其他人向女事主父親發送其裸照並勒索金錢。而女被告在警誡錄影會面中，稱前年4月收到電話，指她身份被盜用去申請內地手機號碼，並用作違法用途；有自稱深圳公安的人士邀請她協助港人做報案處理。被告又稱她被威脅，如果外洩消息、或不協助，便會立即被捉到北京受審；而國際刑警證件是自稱檢察官的人士WhatsApp發給她，她再列印出來。