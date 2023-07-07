涉與14歲女童非法性交案 再有3被告申保釋獲批

一名14歲女童被揭發透過交友程式認識6名男子後，分別與他們發生性行為，該6名21至40歲的涉案男子其後被警方拘捕，控以非法性交等罪。案件早前提堂，被告均須還押候訊，其中涉案的1名教師及1名消防員早前向高等法院申請保釋獲批。涉案另外3名被告今（7日）向高等法院申請保釋獲批，3人准以現金及人事共40,000至60,000元保釋，其間不得離港及不得直接或間接接觸控方證人等。

3名申請人為陳X明（30歲，地政主任）、吳X正（21歲，工程實習生）及黃X康（25歲，YouTuber），其中吳及黃早前曾於西九龍裁判法院申請保釋覆核被拒，今分別大律師代表提出申請，法官張慧玲聽取陳詞後，批准保釋申請。陳准以現金及人事各3萬元保釋，吳准以現金及人事各2萬元保釋，黃則准以現金及人事各2.5萬元保釋。3人其間不得離港，須交出旅遊證件，居住於所報稱地址，每天須到警署報到，不得直接或間接接觸控方證人，尤其是事主X。

消防員另被控非法肛交

案中6名被告為譚X竣（25歲，教師）、陳X明（30歲，地政主任）、吳X正（21歲，工程實習生）、曹X庭（28歲，消防員）、文X榮（40歲，教師）及黃X康（25歲，YouTuber），各被控1項與年齡在16歲以下的女童X非法性交罪。譚及曹昨於高院申請保釋獲批。

控罪指各人分別依次於2023年5月3日，23日、27日、29日、6月1日及2日，譚在悅品酒店（荃灣）、陳、曹及文在葵涌旭逸酒店（荃灣）、吳在荃灣福來邨某單位及黃在荃灣絲麗酒店1房間，分別與X非法性交；黃另被控1項襲擊致造成身體傷害罪，曹另被控1項與21歲以下女童非法肛交罪，文則另被控1項管有兒童色情物品罪。