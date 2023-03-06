涉藉醫委會委員身分向投訴人招攬生意 64歲事務律師否認行為不當

身兼香港醫務委員會前業外委員的劉慧兒事務律師，涉於醫委會審議個案時得知病人資料後作披露，游說該病人聘請她向1名醫生提出民事索償，並要求支付約58萬元律師費。劉否認藉公職作出不當行為罪，早前於區域法院否認控罪，今日（6日）移師荃灣裁判法院開審，案件本周三（8日）續審。

控罪指，被告劉慧兒（63歲，事務律師），被控藉公職作出不當行為罪，被告於2017年4月1日至2018年1月23日間，身為醫委會業外委員，在執行其公職過程中或在與其公職有關的事上，無合理辯解或理由而故意做出不當行為。

被告收取的律師費逾58萬元

控方開案陳辭指，醫委會於2015年6月接獲病人李守義投訴，稱耳鼻喉專科醫生黃漢威替他施行手術的方式不恰當，令他術後出現空鼻症候群而長期失眠。2017年4月，投訴提交至會方的會議上，被告因而取得李的聯絡方式，被告並表示自己正代表其他病人向黃漢威採取民事訴訟，因此申請避席。

被告其後將聯絡方式轉交社協幹事彭鴻昌，向他披露個案，提到「另一個會議即將進行」，最終彭接觸李，而李同意與二人會面。被告承認她不方便直接聯繫對方，又游說李聘用她。李考慮後同意由被告代表於民事申索中行事，律師行的發票顯示，被告收取的律師費逾58萬元，時薪約4,000元。被告在警誡下保持緘默。