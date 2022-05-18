涉虛報 觀塘私房菜群組多9人確診 揭近50人場內慶功兼飲食

單日確診數字重回本月初300多宗水平，東涌富東廣場譚仔雲南米線3名食客確診，他們均在上周三(11日)上午11時半至下午1時半期間光顧，並坐在較接近位置。其中一名確診40歲男食客光顧當日已出現病徵，或屬群組源頭病人，餘下的32歲女和33歲男食客則兩至三日後病發，中心不排除涉及除口罩後的短距離傳播，已派員到場調查和採集環境樣本，「疫苗通行證」數據顯示同時段有約200名食客，他們須強制檢測。

本港新冠肺炎疫情未遏，昨增328宗確診，包括39宗輸入個案，數字較前一日回升近百宗，而多個播毒群組再添患者。其中，觀塘私房菜群組持續擴大，昨增9人確診，累計增至20宗，有患者改稱到訪當晚有近50人在場參與慶功和試食會，當局會調查是否有人虛報。另外，東涌譚仔雲南米線近日錄得3宗確診，當局相信屬短距離傳播，同時段約200名食客要強制檢測。特首林鄭月娥昨形容疫情「低位膠著」，但風險可控，故宣布第二階段社交距離措施可如期明日放寬。她又感謝專家提供各種抗疫意見，惟強調她和政府不會被專家「帶住走」。

「私房菜」涉違反食物製造廠牌照

觀塘御善私房菜群組多8名到訪者和1名職員確診，群組現累計20人。當局日前引述患者稱，到訪該處只為取外賣或出席商業會議等，否認曾除口罩進食。不過，中心進一步調查後，昨指有患者承認上周一(9日)當晚在場有慶功活動和試食會，亦有人透露當晚有進食和「飲嘢」、逗留逾兩小時。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，一般都會相信和基於患者提供的資料調查，但私房菜群組個案陸續浮現後，發現全數人報稱有戴口罩、部分個案時間上沒有交集，形容「有啲嘢係解釋唔到」，追查和反覆查問後才有新發現。他估計，當晚該處有舉行聚會，會調查是否有人違反法例第599章向衛生主任提供虛假資料等，並已轉介食環署跟進有否違反食物製造廠牌照。

早前群組方面，上環酒家星月樓多3名員工和5名顧客確診，累計增至64人；紅磡桌球室新旺會多1名顧客確診，群組至今有15宗個案。當局進行全基因個案分析後，相信星月樓與新旺會和元朗酒家群組不相關，又指新旺會兩名有外遊史的患者，證實帶有本地流行的病毒基因，改列本地感染。

兩中學生疑除口罩進食染疫

港大數據顯示，本地個案平均即時有效繁殖率截至5月9日，已達0.9932，歐家榮指近兩周每日確診數字平穩，加上放寬社交距離措施後風險一定增加，因此認為即時繁殖率回升屬預期，提醒市民不要鬆懈。他又指，當局現會要求患者上載「安心出行」紀錄和向其口頭查詢近日行蹤，透露近期已識別出很多高危場所的感染群組，但各只涉兩人故未有特別公布。

此外，昨有20間學校呈報20宗學生或教職員陽性個案，中心指一間中學有兩名同班學生先後確診，調查後發現他們小息曾面對面除口罩進食，其他同班同學因有戴好口罩和連續兩日檢測呈陰性，毋須檢疫。

醫管局昨無呈報新死亡個案，第五波疫情累計9,148名患者離世，但公布小欖醫院嚴重智障科一個病房，先後有一名長期住院的女病人和病人服務助理確診，正調查兩人流行病學關連，將安排全院病人和員工檢測一次，又指上周日(8日)有親友曾探訪該女病人，該親友現核酸檢測結果呈陰性。