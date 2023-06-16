涉虛報MegaBox有人持槍形物體　39歲男另涉3宗同類案件　警檢45支仿製槍

警方上周六(10日)下午約2時40分接獲報案，指有數名男子於牛頭角宏照道一商場內手持懷疑槍形物體，警方隨即調派大量人員到場調查，其後未有發現任何可疑人士，報案人亦失去聯絡，案件列作「虛報而導致浪費警力」。

疑因私怨針對wargame場虛報

秀茂坪警區刑事部接手調查，經深入調查後，相信有人因私人仇怨針對wargame場所虛報案件，並於6月13日在元朗拘捕一名39歲姓劉本地男子。該名男子亦涉嫌與另外3宗發生於6月4日在長沙灣、北角及牛頭角的同類型案件有關。警員其後到被捕男子住所中檢獲45支懷疑仿製槍械，他亦涉嫌「管有仿製槍械」被捕。案中檢獲的仿製槍械將交予軍械法證科作進一步檢驗。被捕男子已被暫控一項「虛報而導致浪費警力」罪，案件已於今日(15日)上年在觀塘裁判法院提堂。

警方對於有人因為私人仇怨或利益而虛報案件，導致不必要的公眾恐慌同時浪費警力作出嚴厲譴責。根據《刑事訴訟程序條例》，虛報而導致浪費警力，一經定罪最高可被罰款2,000港元及監禁6個月。而根據《警隊條例》，任何人虛報有人犯罪，一經定罪亦可被判處同等刑罰。警方亦非常重視及絕不容忍任何涉及槍械的犯罪行為。根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》，非法管有仿製槍械是嚴重罪行，最高刑罰為監禁兩年。而將仿製槍械改裝成火器，最高刑罰更可被判監禁14年。