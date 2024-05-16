涉衰十一兩警圖收買事主換不作證 加控妨礙司法公正

案件今日（16日）於區院再訊。控方指已加控兩人意圖妨礙司法公正罪，並申請將本案押後至6月13日再訊，以等候該妨礙司法公正案轉介至區院。法官批准申請，兩名被告繼續還押。

三名男警涉嫌分別與同一名15歲少女發生性行為，被控與年齡在16歲以下的兒童非法性交等罪。其中一人早前認罪被判囚16個月，另外兩人擬不認罪。控方披露兩人候審時涉接觸事主，提出給予10萬港元換取她不出庭作證，涉嫌妨礙司法公正被捕。法庭其後擱置二人的審期，等候相關調查進展。

涉提出給予10萬換不出庭作證

案件今日（16日）於區院再訊。控方指已加控兩人意圖妨礙司法公正罪，並申請將本案押後至6月13日再訊，以等候該妨礙司法公正案轉介至區院。法官批准申請，兩名被告繼續還押。