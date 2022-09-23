涉詐騙按揭貸款570萬 廉署起訴一名女子 下周二提訊

廉政公署今日(9月23日)落案起訴一名按揭貸款申請人，控告她涉嫌以詐騙手段，向兩間持牌放債人公司騙取物業貸款共570萬元。女被告被控兩項串謀詐騙罪名，違反普通法。她已獲廉署准予保釋，下星期二(27日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。

46歲的被告張佩珊，2011年購入一個物業，其後於2014年12月把物業抵押給一間持牌放債人公司永豐信貸有限公司(永豐)，取得一筆約330萬元的按揭貸款(貸款一)。



控罪指被告涉嫌於2014年12月至2015年4月期間，與一名貸款中介人串謀詐騙另外兩間持牌放債人公司，即環球信譽財務有限公司(環球信譽)及中金投集團有限公司(中金投)，分別向該兩間持牌放債人公司提交有關貸款一而經揑改的協議書副本，虛假地表示貸款一的金額為124萬元或80萬元，從而誘使環球信譽及中金投分別向她批出金額為240萬元及330萬元的按揭貸款。



廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴被告。



廉署調查發現，案發時上述物業的市值估價約430萬元至540萬元。如環球信譽及中金投知道被告所提交的貸款一協議書屬虛假，不會向她批出有關按揭貸款，而有關累積貸款金額實際超過了該物業當時的市值估價。