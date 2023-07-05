涉詐騙教育局1000萬元 NGO女經理認2項串謀詐騙准保釋候判

非政府機構「校聯支援協會」涉詐騙教育局撥款共逾1,000萬元，該協會的52歲董事及31歲女經理被廉署起訴。案件轉介區域法院處理，涉案女經理今（5日）在荃灣法院承認2項串謀詐騙罪，女經理續准保釋候判，以待同案被告案件審結，控方另擬傳召她在審訊中作供。

控罪指，女被告文海欣，案發時任校聯支援協會有限公司經理。她今承認與同案被告何顯華在2015年3月1日至2017年4月30日，串謀何的妻子曹瑛及2名校聯支援協會職員詐騙教育局，訛稱獲聘於該計劃「校本課後學習及支援計劃—區本計畫」轄下的72個項目的兼職導師，在兩個學年與校聯支援協會或扶苗關注協會訂立合約，而其任教時薪均為165元或195元。文另涉一項串謀使用虛假文書副本罪，今獲控方不提證供起訴、控罪撤銷。

申請教育局撥款時訛稱聘請導師時薪不實

案情指，校聯支援協會及扶苗關注協會均為非政府機構，而何的妻子曹瑛亦是扶苗關注協會的董事，兩機構均獲教育局批准推行「區本計畫」。機構申請計畫資助時，須就每項建議活動填寫申請表，當中包括課堂總數、導師時薪及預算開支等。

2015年3月，校聯及扶苗申請2015/16學年區本計畫撥款，最終獲教育局批核。根據核准預算，任教課後活動的小學導師可獲最高時薪165元；中學導師則可獲最高時薪195元。推行活動前，校聯及扶苗聘請任教的兼職導師，惟實際與各導師簽訂合約的卻是兼職導師協會，時薪由60元至140元不等；而曹的母親為兼職導師協會的唯一董事兼股東。

2015年11月至2016年6月期間，教育局人員到42間分別由校聯和扶苗推行計畫的學校進行督導探訪。何和曹在事前指使文安排兼職導師與校聯或扶苗簽訂虛假合約，訛稱時薪為165元及195元，而虛假合約上的校聯及扶苗簽署人姓名均屬虛構。校聯及扶苗代表亦在督導探訪期間向教育局人員展示虛假合約。同案被告何顯華，則否認2項串謀詐騙及一項串謀使用虛假文書副本罪，案件排期今年11月13日開審。