涉詐騙百萬元訂單兼洗黑錢 布料公司前項目經理被判囚30個月

廉政公署早前落案起訴一名布料公司時任項目經理，藉虛假陳述詐騙3個客戶向兩間由其友人持有的公司發出總值約100萬元的訂單，從而謀取私利，並與友人清洗犯罪得益約72萬元。被告今日(22日)在區域法院被判入獄30個月。

被告李嘉榮(53歲)，Showtex HK時任項目經理。他早前承認共9項罪名，即3項欺詐罪及一項企圖欺詐罪；以及5項「洗黑錢」罪。同案被告趙秉国(42歲)，馬幫貿易有限公司營運者，早前在區域法院承認上述5項「洗黑錢」罪名，被判囚一年。