涉詐騙百萬元訂單兼洗黑錢 布料公司前項目經理被判囚30個月

廉政公署早前落案起訴一名布料公司時任項目經理，藉虛假陳述詐騙3個客戶向兩間由其友人持有的公司發出總值約100萬元的訂單，從而謀取私利，並與友人清洗犯罪得益約72萬元。被告今日(22日)在區域法院被判入獄30個月。
被告李嘉榮(53歲)，Showtex HK時任項目經理。他早前承認共9項罪名，即3項欺詐罪及一項企圖欺詐罪；以及5項「洗黑錢」罪。同案被告趙秉国(42歲)，馬幫貿易有限公司營運者，早前在區域法院承認上述5項「洗黑錢」罪名，被判囚一年。
誘使3客戶向2友人公司發出訂單
本案於2018年6月至2019年4月期間發生，當時李嘉榮是Showtex HK的項目經理，負責為公司尋找生意。案情透露，李嘉榮先後向3個客戶分別訛稱，馬幫貿易及一間多媒體公司均為Showtex HK的分判商，與Showtex HK起用的工廠有交易往來，或Showtex HK未能提供有關服務，詐騙該3個客戶向馬幫貿易或該多媒體公司發出訂單，總值約100萬元。
處理約72萬元犯罪得益
廉署調查發現，雖然3個客戶向馬幫貿易及該多媒體公司發出訂單，但李嘉榮卻以不誠實手段安排Showtex HK提供有關訂單的部分項目，而客戶支付的款項，部分輾轉被存入李嘉榮或其家人的銀行帳戶。趙秉国是馬幫貿易的營運者，該公司從事刀具買賣，他與上述多媒體公司的營運者，均曾在Showtex HK工作。李嘉榮與趙秉国亦透過馬幫貿易的銀行帳戶，處理上述詐騙勾當中約72萬元的犯罪得益。