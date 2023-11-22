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2023-11-22 15:05:09

涉詐騙社署交通意外援助及保險賠償91萬　3人被廉署起訴欺詐及串謀詐騙

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涉詐騙社署交通意外援助及保險賠償91萬　3人被廉署起訴欺詐及串謀詐騙

涉詐騙社署交通意外援助及保險賠償91萬　3人被廉署起訴欺詐及串謀詐騙

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，揭發一對夫婦及其親友涉嫌偽稱在交通意外中受傷，詐騙社會福利署向他們發放交通意外傷亡援助共約60萬元，並詐騙5間保險公司向涉案妻子批出醫療賠償逾31萬元。廉署調查發現，3名被告涉嫌提交虛假病假證明書，又訛稱自己沒有工作收入及沒有就該等交通意提出其他申索，並發現其中一宗交通意外屬虛構。廉署今日(22日)落案起訴3人欺詐及串謀詐騙。

被告為莊小方(40歲、美容顧問)；其丈夫楊炳威(41歲、兼職廚師)，以及其胞姊的伴侶、陳學仁(44歲、無業)。3人已獲廉署准予保釋，分2宗案件於周五(24日)在東區裁判法院答辯。3人被控共4項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。莊小方及陳學仁另被控6項串謀詐騙罪名，違反普通法。有關罪行於2020年7月至2022年7月期間發生。

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社署服務安排。(資料圖片)

社會福利署。(資料圖片)

涉詐騙社署交通意外傷亡援助約60萬

第一宗案件涉及詐騙社署交通意外傷亡援助，有關計劃為交通意外受害人提供即時經濟援助，申請人須向社署提交申請表及病假證明書等文件。3名被告涉嫌報稱在3宗交通意外中受傷，向社署偽稱其交通意外傷亡援助申請表上所有資料均屬實，以及在交通意外後獲發相關病假證明書，意圖詐騙而誘使社署向他們批出4筆交通意外傷亡援助共約60萬元。

涉詐騙保險公司醫療賠償逾31萬

第二宗案件涉及詐騙保險公司醫療賠償。案發時莊小方的僱主為員工投購友邦保險的團體醫療保險。莊小方又私人向友邦保險及另外4間保險公司投購多份醫療及意外保單，有關保險公司為信諾環球保險有限公司、保誠保險有限公司、富衛人壽保險(百慕達)有限公司，以及三井住友海上火災保險(香港)有限公司。莊小方及陳學仁涉嫌串謀詐騙該５間保險公司，偽稱莊小方在上述其中一宗交通意外中受傷，誘使該等保險公司批准其索償申請，向她發放4筆醫療賠償共逾31萬元。

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