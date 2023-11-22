涉詐騙社署交通意外援助及保險賠償91萬 3人被廉署起訴欺詐及串謀詐騙

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，揭發一對夫婦及其親友涉嫌偽稱在交通意外中受傷，詐騙社會福利署向他們發放交通意外傷亡援助共約60萬元，並詐騙5間保險公司向涉案妻子批出醫療賠償逾31萬元。廉署調查發現，3名被告涉嫌提交虛假病假證明書，又訛稱自己沒有工作收入及沒有就該等交通意提出其他申索，並發現其中一宗交通意外屬虛構。廉署今日(22日)落案起訴3人欺詐及串謀詐騙。

被告為莊小方(40歲、美容顧問)；其丈夫楊炳威(41歲、兼職廚師)，以及其胞姊的伴侶、陳學仁(44歲、無業)。3人已獲廉署准予保釋，分2宗案件於周五(24日)在東區裁判法院答辯。3人被控共4項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。莊小方及陳學仁另被控6項串謀詐騙罪名，違反普通法。有關罪行於2020年7月至2022年7月期間發生。