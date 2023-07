涉詐騙醫管局逾11萬特別酬金 33歲公院醫生被控欺詐准保釋候訊

33歲仁濟醫院駐院醫生,被指於2015至2020年間,多次虛報服務時數,詐騙醫管局逾11萬元特別酬金。他被控一項欺詐罪,今日(21日)在西九龍法院首次提堂。裁判官梁嘉琪應辯方要求,將案件押後至9月1日答辯,並批准被告以現金20,000元保釋,期間不得離港,亦不得直接或間接接觸控方證人。

控罪指,王文灝(33歲,駐院醫生)被控於2015年6月19日至2020年3月31日期間(包括首尾兩天),向醫院管理局虛假地表示,他根據「Evening, weekend and public holiday support session programme for accident and emergency department」及「SHS for medical staff to cope with excessive service demand and workload in AED, TMH due to winter surge 2018-19 (Ref no. 2018-41)」,在「特別酬金計劃值勤紀錄摘要」或「特別酬金值勤紀錄」中的記錄及申報時數,為常規候召職務外的工時,及不會影響其在醫管局執行常規職務,並意圖詐騙而誘使醫管局向其支付港幣110,824元特別酬金,導致其獲利或醫管局蒙受不利。