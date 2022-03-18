涉詐騙「百分百擔保特惠貸款」2.8億元　38人被捕一人稱做22間公司

政府推出「百分百擔保特惠貸款」計劃，幫助受新冠疫情影響的中小企。惟警方再度發現有集團涉嫌詐騙「百分百擔保特惠貸款」，涉款金額高達約2.85億元，於是上周起採取拘捕行動，共拘捕38人，當中包括集團主腦、公司董事和員工，其中一名被捕人士半年間報稱做22間公司，薪金高達121萬元。警方相信行動已成功瓦解兩個詐騙集團。

警方商罪科訛騙案調查組高級督察羅奕鵬(見上圖)交代案情，指政府推出「百分百擔保特惠貸款」申請計劃，中小企需要證明受2019年以來的新冠疫情影響，營業額下跌30%或以上，當中公司所得的貸款額須與員工支出和租金掛鈎。惟警方發現涉案的兩個詐騙集團以不同手法向多間銀行騙取貸款，當中有詐騙集團董事平均以2至3間公司的名義，作出約80個貸款申請，案中共涉貸款金額2.8億元，而人員成功阻截當中超過一億元的貸款申請。

其中一個詐騙集團，利用虛假的銀行月結單為樣本，以電腦修圖方式，製造營業額在疫情下急跌的假象，再用虛假的強積金供款記錄，訛騙高薪請人，以符合申請貸款；另一個詐騙集團則提交公司財務報表，同樣以虛假的強積金供款記錄，訛騙高薪請人。案中警方發現詐騙集團成員不單同時受顧多間公司，亦以公司董事身份申請貨款，其中一名被捕人士報稱同時受僱於22間公司，在半年內總薪金收入121萬元，而且為3間公司的貸款申請人。

凍結 700萬元戶口資產 或充公逾3700萬元物業

警方稱，調查後發現當貸款轉入有關詐騙集團戶口後，貸款會很快轉至私人戶口，有關公司甚至會結束營運，於是警方在本月9日至17日展開拘捕行動，在全港超過90個地方，包括53間公司和被捕人士住所，以「串謀詐騙」罪拘捕38名本地人士，包括22男和16女，年齡介乎27至74歲，同時警方在行動中凍結700萬元的戶口資產，並就涉案人士名下3,700多萬元物業進行財富調查，以及考慮申請凍結或充公相關資產。警方稱調查行動仍在進行中，不排除有更人被捕。