涉誇大售價及首次登記稅款310萬　廉署起訴前上市公司主席及汽車經銷商

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名時任上市公司主席及一名汽車經銷商，在該上市公司購置一輛房車時，涉嫌誇大其售價及首次登記稅款共約310萬元，兩人今日被落案起訴串謀詐騙及欺詐。兩名被告已獲廉署准予保釋，本周五(23日)在東區裁判法院應訊，控方將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。

39歲被告李振邦為PF Group Holdings Limited前執行董事兼主席，另一39歲被告楊祖耀為億鋒集團有限公司董事兼股東，兩人同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法；李振邦另被控一項欺詐罪罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。李振邦於2020年12月至2021年3月案發時，是創業板上市公司PF Group的執行董事兼主席，受委託替公司購買一輛房車，並要求汽車經銷商楊祖耀為其物色合適的房車。

涉誇大售價及首次登記稅款310萬

李振邦和楊祖耀涉嫌串謀詐騙PF Group，即不誠實地向PF Group虛假地表示，須向億鋒支付逾380萬元購買一輛房車。李振邦其後又涉嫌向PF Group虛假地表示，須為該輛房車支付首次登記稅約240萬元。PF Group因此向億鋒支付合共約620萬元。廉署調查發現該輛房車的公布零售價和首次登記稅金額總和為約310萬元。