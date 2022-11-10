涉誣衊上司同事虐兒 匡智松嶺二校女教師被捕

接連有照顧兒童機構職員懷疑虐兒，惹起全城關注；有在特殊學校任教的女教師疑不滿工作安排，涉利用此議題「大做文章」，誣衊上司及同事在校內虐兒，並向辦學團體和家長等發出多封匿名信，當中更「有圖有真相」附有相片及影片，圖製造輿論。警方經調查卻發現大部分指控內容均誇張及失實，初步調查亦相信校內無職員有虐兒的違法行為，但卻發現有人疑出於報復蓄意捏造事件，拘捕一名在匡智松嶺二校任教的女教師。匡智會指對警方調查結果感到欣慰，令他們的聲譽得以維護，希望事情告一段落。
被捕的女教師48歲，過去10年在智障兒童學校大埔匡智松嶺二校任教音樂及語文科。警方懷疑她將偷拍的片段及教學影片經刪剪後再捏造匿名信；於周一將她拘捕，涉不誠實取用電腦和浪費警力，搜查其辦公室及住所，檢走電腦、打印機等證物，並發現她在家中鑲起有關虐兒案的報章頭版報道。案件於昨午在粉嶺裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，裁判官應控方要求押後至明年2月再訊，讓警方進一步調查。被告獲准以現金2,000元保釋，期間須定期到警署報到。
警方指今年8月24日接獲家長報案，指他們收到匿名信，內容涉松嶺二校有教職員虐待學童，而8至10月間教育局、辦學團體及多名家長亦陸續收到匿名信、相片及影片，投訴某些教職員虐兒及行政問題。
信中影片4至8年前錄製
新界北總區重案組總督察武少禧昨交代案情表示，警員查問了所有被指控的教職員及涉事學生的家長，翻查大量學校紀錄後，認為信中虐兒指控大部分是誇張及失實。匿名信中內的影片在4至8年前錄製，經過調查後發現，部分被指控的教職員當時並不在場；「檢取了學校今年6至8月的所有閉路電視，經過我們的探員日以繼夜，審視19,000個小時閉路電視影像後，我們暫時未發現違法的行為。」
武少禧指，警方在調查時卻留意到匿名信針對學校管理層及特定教職員，懷疑有教師因工作安排、對上司及同事感不滿，繼而製作匿名信捏造他們虐待兒童，並懷疑有人盜取學生資料發送給傳媒，經調查後鎖定該校一名女教師，疑與案有關。
他補充指，警方對所有虐兒事件絕對是零容忍，呼籲及歡迎市民向警方舉報懷疑虐兒事件，但若有人利用保護兒童的議題去捏造事實，以達到報復目的，警方強烈譴責這種不負責任的行為，並指「製作和發布這些匿名信會令家長及公眾感到恐慌無助，市民大眾對這間學校，甚至我們整個保護兒童的機制失去信心。」
匡智會︰涉事女教師被停職
匡智會昨發聲明指，涉事女教師已被停職，並會確保學校運作不會受任何影響。該會又對警方調查結果感到欣慰，令他們的聲譽得以維護，希望事情告一段落，讓學生校園生活重回正軌，亦相信能夠讓一直盡忠職守照顧學生的教職員得以繼續安心工作；並感謝警方對此案件的重視和跟進及教育局的協助和信任，以及家長、學生、員工等不離不棄的支持和信任。