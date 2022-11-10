涉誣衊上司同事虐兒 匡智松嶺二校女教師被捕

接連有照顧兒童機構職員懷疑虐兒，惹起全城關注；有在特殊學校任教的女教師疑不滿工作安排，涉利用此議題「大做文章」，誣衊上司及同事在校內虐兒，並向辦學團體和家長等發出多封匿名信，當中更「有圖有真相」附有相片及影片，圖製造輿論。警方經調查卻發現大部分指控內容均誇張及失實，初步調查亦相信校內無職員有虐兒的違法行為，但卻發現有人疑出於報復蓄意捏造事件，拘捕一名在匡智松嶺二校任教的女教師。匡智會指對警方調查結果感到欣慰，令他們的聲譽得以維護，希望事情告一段落。

被捕的女教師48歲，過去10年在智障兒童學校大埔匡智松嶺二校任教音樂及語文科。警方懷疑她將偷拍的片段及教學影片經刪剪後再捏造匿名信；於周一將她拘捕，涉不誠實取用電腦和浪費警力，搜查其辦公室及住所，檢走電腦、打印機等證物，並發現她在家中鑲起有關虐兒案的報章頭版報道。案件於昨午在粉嶺裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，裁判官應控方要求押後至明年2月再訊，讓警方進一步調查。被告獲准以現金2,000元保釋，期間須定期到警署報到。

警方指今年8月24日接獲家長報案，指他們收到匿名信，內容涉松嶺二校有教職員虐待學童，而8至10月間教育局、辦學團體及多名家長亦陸續收到匿名信、相片及影片，投訴某些教職員虐兒及行政問題。