涉超市偷拍22歲人母裙底　47歲警員：見靚女貪玩影吓

4旬休班警被指於今年2月，在馬鞍山新港城4期商場一間超級市場內，涉嫌用手機以低角度拍攝一名年輕母親的裙底。涉案休班警被控一項非法拍攝或觀察私密部位罪，及一項屬交替控罪的作出有違公德行為罪，他今日在沙田法院否認控罪受審。

被告稱「唔識應對」故跑走

庭上播放其錄影會面，他表示當時因看見「有個女仔幾靚，貪玩想影吓佢」，惟被發現後「唔識應對」，亦認為未經對方同意下拍攝的舉動「唔禮貌」，故才跑走。他也不知道何故會做出有關行為，「可能覺得佢着條裙着得幾靚，手多走去影佢」，指是打算拍事主全身照。