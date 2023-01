涉連登宣揚港獨抵制防疫政策 國安處暫控24歲男「作出煽動意圖作為」下午提堂

【1月6日13:30更新】國安處今日(6日)上午暫控該名24歲男子一項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪。案件將於今日下午在西九龍裁判法院提堂。

【1月5日16:00更新】警方早前調查發現,有人在去年11至12月期間,在網上社交平台持續發布具煽動意圖的訊息,當中包括宣揚港獨主義、煽動他人推翻中央政府及香港特別行政區政府、引起他人憎恨司法機構、法官及執法人員,以及呼籲抵制防疫政策等。案件交由警務處國家安全處跟進,今日(5日)上午於九龍區採取執法行動,警方持法庭手令,搜查涉案男子的住所,並撿獲曾用作發布煽動意圖訊息的電子通訊工具,當場拘捕一名24歲男子,涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第九和十條「作出具煽動意圖的作為」罪,該名疑犯現正被扣留調查。



消息指,涉案男子透過其連登帳戶在多個熱門帖文中發布多個具煽動意圖的留言,包括宣揚港獨主義、煽動推翻中央及香港政府、針對司法機構、法官及執法人員煽動仇恨及呼籲抵制防疫政策等,又在其個人facebook帳戶轉載煽動刊物《羊村 2.0》下載網址,並揚言「Cath me if you can」,伺機宣揚港獨主義。警方提醒市民,「作出具煽動意圖的作為」罪屬嚴重罪行,首次定罪已可被判處監禁2年。市民切勿以身試法。