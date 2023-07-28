涉非法捕捉及管有瀕危龜隻 41歲漢大埔被捕

一名41歲男子涉嫌非法捕捉及管有瀕危龜，並透過網上兜售被捕。當局於男子大埔處所內檢獲29隻瀕危龜隻，包括亞洲巨龜及7隻懷疑龜蛋，估計市值約10萬港元。漁護署指，仍需調查龜隻來源，呼籲市民購買寵物前留意物種來源，以免觸犯法例。

搜出29隻龜，包括14隻屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I的大頭龜，屬《公約》附錄II的2隻黃緣閉殼龜、4隻馬來閉殼龜、2隻亞洲巨龜及4隻山瑞鱉，以及3隻屬《公約》附錄III的烏龜。所有物種均屬《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》的瀕危或極度瀕危物種，在本港均受《保護瀕危動植物物種條例》管制。

警方去年10月接報，指有人疑似非法捕捉瀕危龜隻，並在非公開WhatsApp群組兜售龜隻。大埔警區刑事調查隊督察黃永灝昨稱，經調查及分析後，於上周三(19日)晚聯同漁護署採取行動，突擊搜查大埔區一住宅單位，當場檢獲該批瀕危龜隻、7隻懷疑龜蛋和一批懷疑捕獵器具，一名41歲男子被捕。

漁護署瀕危物種保護主任(行動)劉特銓說檢獲活龜為瀕危成龜，大頭龜和烏龜在香港均有野生種群，男子未能提供有效管有證明，未知有關龜隻來源，懷疑他非法管有受保護野生動物和非管有狩獵器具。漁護署會從非法狩獵及管有《野生動物保護條例》指明的受保護野生動物方向進行調查。

他重申有檢獲龜隻已列入國際自然保護聯盟《瀕危物種紅色名錄》的極危或瀕危物種，亦受本港法例管制；非法管有瀕危物種屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監10年及罰款1,000萬元，而相關動物會被充公及交由非商業機構跟進處理。漁護署呼籲市民購買寵物前留意賣家證明和物種來源，以免誤觸法例。