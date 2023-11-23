涉騙交通意外傷亡援助60萬 呃5保險公司30萬元 廉署控夫婦及無業男親詐騙

一對夫婦及其男親友涉訛稱在交通意外中受傷，詐騙社署交通意外傷亡援助共約60萬元，當中涉案女子又涉詐騙5間保險公司並獲批逾31萬元醫療賠償。廉署昨落案起訴3人欺詐及串謀詐騙，分兩案於明日(24日)在東區裁判法院答辯。

被告分別報稱任美容顧問的莊小方(40歲)，其丈夫楊炳威(41歲，兼職廚師)；及其胞姊的伴侶陳學仁(44歲，無業)。3人共被控4項欺詐罪名，當中莊小方及陳學仁另被控6項串謀詐騙罪名，有關罪行於2020年7月至2022年7月期間發生。