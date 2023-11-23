涉騙交通意外傷亡援助60萬 呃5保險公司30萬元 廉署控夫婦及無業男親詐騙

一對夫婦及其男親友涉訛稱在交通意外中受傷，詐騙社署交通意外傷亡援助共約60萬元，當中涉案女子又涉詐騙5間保險公司並獲批逾31萬元醫療賠償。廉署昨落案起訴3人欺詐及串謀詐騙，分兩案於明日(24日)在東區裁判法院答辯。
被告分別報稱任美容顧問的莊小方(40歲)，其丈夫楊炳威(41歲，兼職廚師)；及其胞姊的伴侶陳學仁(44歲，無業)。3人共被控4項欺詐罪名，當中莊小方及陳學仁另被控6項串謀詐騙罪名，有關罪行於2020年7月至2022年7月期間發生。
首宗案件涉及有人透過社署的「交通意外傷亡援助」計劃詐騙社署。3名被告涉報稱在3宗交通意外中受傷，向社署作出申請及提交病假證明書，誘使社署批出4筆交通意外傷亡援助共約60萬元。
第二宗案件涉及詐騙保險公司醫療賠償。案發時莊小方的僱主為員工投購友邦保險的團體醫療保險，莊又私人向友邦保險及另外4間保險公司投購多份醫療及意外保單。莊小方及陳學仁涉嫌串謀詐騙該5間保險公司，偽稱莊在上述其中一宗交通意外中受傷，誘使該等保險公司批准其索償申請，向她發放4筆醫療賠償共逾31萬元。
涉案3宗交通意外一宗虛構
廉署早前接獲貪污投訴後展開調查，發現3名被告在向社署及該5間保險公司提出有關申請時，涉嫌交病假紙，並訛稱自己無工作收入，以及沒有就該等交通意提出其他申索。調查又發現，上述其中一宗交通意外屬虛構。
社署的「交通意外傷亡援助」計劃為交通意外受害人提供即時經濟援助，相關意外由警方界定為道路交通意外，受害人須因該意外死亡或受傷，傷者須獲註冊醫生證明其傷勢須留院治療不少於3天或獲發不少於3天的病假證明。
社署表示，會繼續全力配合廉政公署的跟進工作，並指為防止濫用及欺詐援助，會嚴格核實每宗申請，包括會與警方、醫院管理局及衛生署保持緊密聯繫，確保申請人的傷患與所涉交通意外有關。社署亦會核實申請人有否就同一宗交通意外循其他途徑索取損害賠償或補償，並適時就援助金的去信通知保險公司，防止雙重賠償。
按交通意外傷亡援助基金2022/23年年報，該年度接獲10,795宗申請，按年減2.5%，當中82%獲批；僅0.6%、65宗申請被拒，原因包括未獲/不足3天病假(55.4%)、有關個案未列為交通意外(38.5%)等。