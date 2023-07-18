涉14歲時性侵4歲堂妹 十年後認企圖非法性交等罪 今判囚4年

27歲無業男於14歲時，向當時4歲的堂妹稱會購買音樂盒給她，多次於祖父母家中指示堂妹替他口交及手淫，並曾企圖與她性交但不果。多年後堂妹憶起事件因割手而入院，最終揭發事件。現年27歲的堂兄今（18日）於高等法院承認非禮及企圖與13歲以下女童非法性交等共7罪，被判監4年。法官判刑時指，案發時被告雖未成年，但受托照顧事主，亦屬違反誠信，並指事主期望受到被告保護，而非被性侵。

被告LHY，現年27歲，無業，承認4項向16歲以下人士作出嚴重猥䙝行為、兩項非禮及1項企圖與13歲以下女童非法性交罪，案發於2010年4月至9月期間，事主X當時4歲。

要求4歲堂妹口交及企圖性交

案情指，X案發時與祖父母同住，當時14歲的被告，不時會到其家中暫住，祖母偶爾會委託被告照顧X。某日下午，X在房內看漫畫，被告忽然鎖上房門並著X「幫他」，又答應會把X一直想要的音樂盒送給她。之後被告拉X手摸他的下體，又叫她含其下體長達10分鐘，期間多次把X的頭部向下推，及著她舔其下體。隨後，被告教X舌吻，X覺得惡心。事後被告叫X不要告訴祖母，否則便不會買音樂盒給她，但他從來沒有兌現承諾；同月另一日下午，被告邀請X玩「換衫遊戲」，期間脫去X衣服，並用手指隔著內褲摸她的私處約5分鐘。被告以長且尖的指甲摸X陰道外圍，令她感到疼痛。其後，被告再脫去X內褲，用舌頭舔其私處，X感覺到被告舌頭進入其私處。

此外，被告曾在另一次事件中，脫去X內褲摸和舔她私處，約2至3分鐘後，被告嘗試用力把陽具塞入被告陰道但未成功，X感到疼痛。被告之後要X替他口交近3至4分鐘，直至祖母大聲敲門用鎖匙解鎖，被告才叫停X；當時X一直不明白發生何事，事後她仍會因家庭聚會與被告接觸，但被告裝作無事發生。直到升讀小學時，X才知道被告的行為有錯，惟她沒有勇氣揭發事件。及至2020年，X突然想起性侵經歷，傷心之下開始割腕自殘。翌年4月，她因手腕傷勢及情緒不穩，送院治療，其時她把性侵經歷告知心理學家。

官：被告非禮行為嚴重 X需終身承受創傷

法官判刑時指，創傷報告顯示X患抑鬱症及躁鬱症，並面對體重下降、經期不穩等問題，雖明白X自身亦有不少問題，不能完全歸咎被告，但認為被告至少有份促成X的景況。X亦認為，其父母和祖父母安排她接受輔導時，必然知道她出現異常行為的原因，故對他們有些許敵意。

法官又指，被告曾在學校被欺凌，案發時又因家庭暴力問題而需暫住祖母家中，從其自撰的求情信中，可見被告感到後悔，並希望向前看，但他似乎不明白X需終身承受創傷。法官形容，被告非禮行為嚴重，並且有變本加厲的情況，他當時亦必然知道自己在做什麼。法官續指，X當時極為年幼，遭到被告操控，事件必然令她心靈受創。縱使被告向警方坦白，惟他過往從沒主動承認其所作所爲，尤其是當X開始作出自殘行為時，法官認為被告並非如此無知，只是當時其悔意不足以讓他認錯，最終判囚48個月。