涉2017年開漏藥致鄧桂思死亡案 公院兩醫生被控誤殺 醫學會關注刑事責任

患有腎病和乙型肝炎的女病人鄧桂思，6年前到聯合醫院覆診時，兩名主診醫生涉嫌「開漏藥」，導致她出現急性肝衰竭，兩度換肝後最終不治，終年44歲。警方昨凌晨表示，前日控告兩名男子各一項誤殺罪，據了解是鄧桂思當時的醫生林治崑及陳小劍。死因庭原定下月27日展開研訊，有律師稱刑事法庭若判定屬誤殺案，死因研訊或無限期押後。香港醫學會關注醫生診治病人時的刑事責任，有病人組織亦擔心影響公立醫院醫生離職潮。
警方昨凌晨發稿指，周一(9日)拘捕和控告兩名分別45歲和50歲的男子各一項誤殺罪，指他們涉嫌在2017年1月至2月期間，在觀塘區一間醫院為一名44歲女子診治，但該女子事後出現急性肝衰竭，其後轉送另一醫院治療和施手術，最終同年8月26日不治。據了解，兩名被捕男子為鄧桂思的聯合醫院醫生林治崑及陳小劍。
醫管局發言人表示，案件已進入司法程序，不會作出評論，又指兩人已暫停原有職務和調離臨床工作，醫管局會向其提供支援，並按既定程序跟進。發言人又說，醫管局非常重視事件，事後已將個案轉交死因裁判官跟進，亦已成立根源分析委員會，檢視事件起因及作出改善建議，公立醫院近年已逐步落實委員會建議的改善措施。另外，公院亦已加強培訓，提醒醫療團隊需要與病人及家屬，就重要臨床資訊保持密切溝通。
林哲玄稱要求不出錯 強人所難
香港醫學會昨發表聲明，表示非常關注有醫生因醫療事件被控「誤殺」，特別是醫生診治病人時的刑事責任。醫學會現正了解情況，提醒會員在現時流感和新冠肺炎的高峰期提高警覺，並呼籲醫管局正視員工工作量和工時問題。
本身是醫生的立法會議員林哲玄昨稱，公立醫院醫生工作量大、工時長、診症時間有限，雖然這些非出錯藉口，但要求過程不出錯等同強人所難，促請政府解決公營醫院人手短缺問題。當年負責為鄧桂思換肝的現任醫務衛生局長盧寵茂，昨離開立法會大廳時以案件已進入法律程序為由，拒絕回應。
香港病人政策連線主席林志釉向本報稱，今次由醫療事故變成刑事程序兼控告誤殺較罕見，但相信律政司已充分考慮法律和專家意見，不排除案件有部分細節尚未披露。他按現有已知的事實回應指，公立醫院醫生每日要診治數十名病人，他們因工作量大而「睇漏」固然有錯，但當疏忽變成刑事案，他們便會考慮會否繼續擔任公院醫生。
林志釉續稱，公院醫生除選擇離開公營醫療系統，亦可能要求延長每名病人的診症時間、每日「睇少啲症」，例如要求每名病人最少診治20至30分鐘等，預料輪候隊伍屆時定必延長。他引述有意見指，「揸巴士車親人都要面對刑責，所以咪小心揸車」，惟公院醫生可選擇轉到壓力較小的私營市場，最終病人利益或只置於第二位。
死因庭原定下月27日展開死因研訊，本身亦是律師的林志釉認為，死因研訊若最終裁定鄧桂思死於不幸，刑事法庭卻判為誤殺，便會得出一個「奇怪結果」，因此估計開庭前如已有刑事檢控，死因庭或無限期押後死因研訊。
醫生處方未察覺鄧桂思為乙肝帶菌者
家庭主婦鄧桂思2016年確診慢性腎病，翌年初到聯合醫院專科門診覆診時，由於醫生未有察覺她是乙肝帶菌者，遂只向其處方高劑量類固醇藥物，而未處方抗病毒藥，最終引發鄧桂思急性肝衰竭，她兩度換肝後與病魔惡鬥，惜延至同年8月不治。醫委會前年就事件召開聆訊，裁定林治崑及陳小劍一項專業失當罪成，其中林治崑判除牌5個月、緩刑36個月，陳小劍判除牌3個月，緩刑18個月。
當年聯合醫院在知悉事件後，拖延逾一個月才通知家屬，時任聯合醫院行政總監徐德義鞠躬致歉，惟鄧桂思17歲女兒Michelle不滿院方做法，更直言「不如我俾返100句道歉佢，佢俾返一個健康嘅媽咪我會好啲。」