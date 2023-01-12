涉2017年開漏藥致鄧桂思死亡案 公院兩醫生被控誤殺 醫學會關注刑事責任

患有腎病和乙型肝炎的女病人鄧桂思，6年前到聯合醫院覆診時，兩名主診醫生涉嫌「開漏藥」，導致她出現急性肝衰竭，兩度換肝後最終不治，終年44歲。警方昨凌晨表示，前日控告兩名男子各一項誤殺罪，據了解是鄧桂思當時的醫生林治崑及陳小劍。死因庭原定下月27日展開研訊，有律師稱刑事法庭若判定屬誤殺案，死因研訊或無限期押後。香港醫學會關注醫生診治病人時的刑事責任，有病人組織亦擔心影響公立醫院醫生離職潮。

警方昨凌晨發稿指，周一(9日)拘捕和控告兩名分別45歲和50歲的男子各一項誤殺罪，指他們涉嫌在2017年1月至2月期間，在觀塘區一間醫院為一名44歲女子診治，但該女子事後出現急性肝衰竭，其後轉送另一醫院治療和施手術，最終同年8月26日不治。據了解，兩名被捕男子為鄧桂思的聯合醫院醫生林治崑及陳小劍。

醫管局發言人表示，案件已進入司法程序，不會作出評論，又指兩人已暫停原有職務和調離臨床工作，醫管局會向其提供支援，並按既定程序跟進。發言人又說，醫管局非常重視事件，事後已將個案轉交死因裁判官跟進，亦已成立根源分析委員會，檢視事件起因及作出改善建議，公立醫院近年已逐步落實委員會建議的改善措施。另外，公院亦已加強培訓，提醒醫療團隊需要與病人及家屬，就重要臨床資訊保持密切溝通。