涉2019年七一闖立會7被告認暴動　孫曉嵐：身在牢獄思想仍然自由

13人被控於2019年7月1日在立法會綜合大樓參與暴動，7名承認暴動罪的被告包括羅樂生(22歲)、沈鏡樂(26歲)、畢慧芬(27歲)、孫曉嵐(27歲)、劉頴匡(29歲)、范俊文(31歲)及潘浩超(34歲)。其餘6名被告中，5人否認暴動罪，包括黃家豪(23歲)、吳志勇(27歲)、林錦均(28歲)、馬啟聰(33歲)及王宗堯(44歲)。餘下被告何俊諺(24歲)則獲准暫時毋須答辯。

2019 年七一當日有示威者衝擊立法會大樓，佔領會議廳，涉「35+」初選案還押的劉頴匡、藝人王宗堯等13人被控暴動等罪行，案件今日(29日)正式開審，預料審期逾40日。被告劉頴匡及港大學生會前會長孫曉嵐等共7人，承認暴動等罪；而王宗堯與另外兩被告，則承認違反《立法會(權力及特權)條例》第8(3)條所發出的行政指令。

孫曉嵐： 身在牢獄思想仍然自由

而除林錦均外，其中12名被告均被控「進入或逗留在會議廳範圍」，就此控罪，畢慧芬、王宗堯及吳志勇則承認此罪。林錦均另被控在立法會綜合大樓外干犯一項刑事損壞，潘浩超則被控在政總外干犯一項非法集結及一項刑事損壞。

被告之一的港大學生會前會長孫曉嵐，今早在Facebook撰文表示，在開審前數星期決定認暴動罪。孫曉嵐稱，身為反修例運動較早期就已經被捕及檢控的人，開初還是戰意高昂，打算放手一搏，但她指「這幾年政治上的變更、公民社會的萎縮和執法、立法、司法機關墮落的速度是始料不及」，並坦言：「我面對我的軟弱—我未能承受一個可預視的長刑期結果」。但她強調，由始至終都沒有為爭取自由、公義、民主而後悔，「2023年，我在香港，身在牢獄，但我的思想仍然自由」。