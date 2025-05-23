涉3嚴重地盤事故釀5人亡 精進建築被除名研上訴

承建商精進建築近年涉及多宗致命工業意外，其續牌申請事隔兩年終有定案。發展局宣布拒絕精進建築續牌申請，下月20日起從一般建築承建商名冊中除名，又爭取8月底會有新的承建商進場，接手精進建築現時旗下的6個地盤項目，盼盡量減低因不獲續牌而衍生的影響。精進建築對政府決定表示極度遺憾，將研究提出上訴。 精進建築過去數年先後發生致命工業意外，包括2022年9月安達臣道地盤天秤塌下導致3人死亡、2020年7月九龍灣宏展街地盤有一名工人觸電死亡、前年10月油麻地渡華路消防局地盤一名電工高處墮下死亡。精進建築的承建商牌照前年4月屆滿，但其續牌申請一直未有結果，至昨日終有定案。

發展局指，屋宇署在收到申請後轉交承建商註冊事務委員會進行面試和評審，委員會最終未能信納精進建築獲授權簽署人，在地盤監督及安全管理上的能力及勝任程度。屋宇署決定拒絕有關申請，下月20日起從一般建築承建商名冊中除名，不得再進行《建築物條例》下任何建築工程。

需時考慮申請人提交資料 屋宇署長何鎮雄解釋，委員會評審期間發現相關的獲授權簽署人缺乏地盤安全知識，在地盤監督責任上意識也不足，整體透過管理系統一一落實的安全措施也有不足之處。被問到審批申請需時長，他指承建商涉及3宗事故，署方要了解和核實事故內容及詳情，同時要仔細考慮申請人提交的資料和多次提交的補充資料，又稱申請人曾經就程序提交法律觀點，因此要徵詢律政司意見確保程序公平穩妥、合法合規。

現時精進建築是6個工程項目的承建商，包括3個房委會公營房屋項目、1個房協資助出售房屋項目、柴灣政府大樓工務工程，以及港大學生及員工宿舍。發展局會給予精進建築一個月時間處理工程善後工作，爭取在其後兩個月內由新承建商進場接手。發展局長甯漢豪強調，政府會思考不同方法冀減少有關工程因不獲續牌而衍生的影響，以免影響公營房屋項目進度，並為該等地盤分判商及工人提供最大保障，不排除不會以公開招標形式尋找新承建商。她又指，追進度的同時工業安全仍然是最重要。

精進建築對不獲續牌表示極度遺憾，亦已諮詢法律意見，會研究就決定提出上訴。精進建築在聲明指出，過去兩年公司運作已受續牌事宜嚴重影響，不獲續牌亦會拖慢7,000多伙資助房屋落成時間、令以千計工友「飯碗」受害。 梁文廣憂衝擊輪候公屋時間 工聯職安健協會歡迎當局不為精進建築續牌，冀藉此提升業內承辦商管理質素，改善職業安全，同時希望政府加強規管公司管理人員，確保安全管理制度能在工地上有效執行。協會建議，政府應確保建築公司管理人員須具有安全管理的專業資格，並引入建築及設計管理規例釐清工程中各方責任等。

身兼房委會委員的立法會議員梁文廣關注，涉事公司現時負責兩個房委會的建屋項目及一個房協的資助出售房屋項目，當中東涌雋東邨料提供約5,200伙，擔心如工程再延誤將衝擊輪候擴展市區公屋的時間，促請政府以最快方式安排新承建商接手，並建議房屋局探討能否提早部分公屋項目入伙。