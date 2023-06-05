涉3750萬元危疾保險賠償詐騙案　兩人還押至7月再訊

廉政公署早前落案起訴3人，涉嫌安排癌症病人假冒投保人，到醫療機構接受醫療檢查以取得患癌證明，詐騙危疾保險賠償3,750萬元。廉署日前(3日)再控一名投保人及其胞妹，兩人今早(5日)被帶往東區裁判法院應訊。44歲設計師廖小伊，被控兩項串謀詐騙罪名，違反普通法； 其胞妹、37歲自由職業編輯廖小玲，則被控3項煽惑他人偽造罪名，違反普通法及《刑事罪行條例》第71條。兩名被告今日無須答辯，主任裁判官徐綺薇將案件押後至7月17日再提訊。二人還押懲教署看管。

兩癌症病人被安排假冒被告到醫療機構檢查

廖小伊於2017年5月在友邦保險(國際)有限公司購買了一份危疾保單，由保險代理王家強經辦。於2017年10月至2020年12月期間，廖小伊涉嫌與王家強及其他人士一同串謀詐騙友邦保險，不誠實地偽稱廖小伊被診斷患上胃癌及卵巢癌，以導致和誘使友邦保險批准其危疾索償申請，並根據其保單向她作出賠償。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現兩名癌症病人涉嫌被安排假冒廖小伊，到醫療機構接受檢查以取得患癌證明。調查又顯示，廖小伊保單所涉的兩項索償申請，分別被友邦保險拒絕及暫停處理。

胞妹偽造病假紙同被起訴

另外，廖小玲所涉控罪指她涉嫌煽惑王家強製造3份虛假病假紙，意圖誘使其他人士接受它們為真。王家強與另外兩人，即投保人羅俊傑和涉嫌假冒羅俊傑接受醫療檢查的梁偉鍵，亦因涉嫌參與相關勾當，早前被廉署分案起訴。涉案10份由王家強經辦的保單，危疾及醫療費用索償申請共約3,750萬元。案件訂於下周一(12日)再提訊。友邦保險在廉署調查案件期間提供全面協助。相關貪污調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。