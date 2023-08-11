涉612人道支援基金 警國安處拘捕4男6女

警務處國家安全處昨日在多區拘捕4男6女，涉嫌違反《香港國安法》第59條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及煽動暴動，與已解散「612人道支援基金」有關。消息指，被拘捕人士包括前香港天主教正義和平委員會幹事葉寶琳，以及曾為馬寶寶社區農場成員的卓佳佳。被捕人現正扣留調查，警方不排除會有更多人被捕。

被捕10人年齡介乎26至43歲。據悉，被捕10人除了葉寶琳和卓佳佳，還包括蕭惠營、許謹穎、黃芷欣、蔡蕊芝、李忠仁、郭鎮峰、李梓安及趙崇佳。警方昨根據法庭手令搜查被捕人的住所及辦公地方，並檢獲有關文件及電子通訊工具。

葉寶琳昨午被帶到油麻地窩打老道一大廈內的天主教書局「塔冷通心靈書舍」蒐證。葉鎖上手銬離開時向在場記者展示「OK」手勢，警員檢走電腦等證物。據指，葉於兩個月前在上址工作，每周上班兩日。

警方指，調查顯示，被捕人涉嫌串謀「612人道支援基金」，接受不同海外組織的捐款，並向一些支援逃亡海外人士或推動制裁香港的組織提供金錢資助。警方提醒市民，「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪屬嚴重罪行，可判處監禁，切勿以身試法。