涉TG經營兼職女友賣淫群組得益逾1300萬　警網罪科拘6男女涉洗黑錢等罪

一對情侶涉嫌開設Telegram群組，吸引逾2.5萬名用戶關注，提供聲稱「兼職女友」的性工作者資訊，讓嫖客自行相約進行性交易，有關網上賣淫平台所得犯罪得益超過1,300萬。警方網絡安全及科技罪案調查科，昨日(4日)在全港多區展開代號「烈箭」(STRONGARROW)的執法行動，拘捕3名本地男子及3名本地女子，年齡介乎22歲至61歲，涉嫌「串謀依靠他人賣淫的收入為生」及俗稱「洗黑錢」的「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」。
網上賣淫平台由2名集團主腦經營
調查顯示，涉案網上賣淫平台由2名集團主腦經營，他們利用超過20個屬於自己、家人、朋友，以及一些傀儡戶口，收取及清洗懷疑透過營運其賣淫平台而獲取的犯罪得益，總數超過1,300萬元。行動中，人員一共檢獲10部手提電話及2部手提電腦，以及凍結相關戶口內200萬元的懷疑犯罪得益。所有被捕人現正被扣留調查。
警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。警方將繼續針對網上組織的賣淫活動，積極搜集情報及採取執法行動。警方亦藉此提醒市民，「依靠他人賣淫的收入為生」乃嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處10年監禁，市民切勿以身試法。