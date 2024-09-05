涉TG經營兼職女友賣淫群組得益逾1300萬　警網罪科拘6男女涉洗黑錢等罪

一對情侶涉嫌開設Telegram群組，吸引逾2.5萬名用戶關注，提供聲稱「兼職女友」的性工作者資訊，讓嫖客自行相約進行性交易，有關網上賣淫平台所得犯罪得益超過1,300萬。警方網絡安全及科技罪案調查科，昨日(4日)在全港多區展開代號「烈箭」(STRONGARROW)的執法行動，拘捕3名本地男子及3名本地女子，年齡介乎22歲至61歲，涉嫌「串謀依靠他人賣淫的收入為生」及俗稱「洗黑錢」的「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」。

網上賣淫平台由2名集團主腦經營

調查顯示，涉案網上賣淫平台由2名集團主腦經營，他們利用超過20個屬於自己、家人、朋友，以及一些傀儡戶口，收取及清洗懷疑透過營運其賣淫平台而獲取的犯罪得益，總數超過1,300萬元。行動中，人員一共檢獲10部手提電話及2部手提電腦，以及凍結相關戶口內200萬元的懷疑犯罪得益。所有被捕人現正被扣留調查。