涉TG群組發布殺警言論案再拘2男 5人被控串謀煽惑意圖傷人罪

警方年初拘捕4男2女，指他們涉嫌在通訊軟件Telegram開設群組，發表宣揚仇恨及暴力的言論，及涉討論策劃暴力行動，包括用利器刺死警員、防疫人員等，並研究購買電槍、弩等攻擊性武器，當中涉案3名男子的案件曾進行首次提堂，惟警方昨天確認將其餘2名中學生落案拘捕，故控方決定把兩宗案件合併處理，5人各被控串謀煽惑他人有意圖而傷人罪，同案亦新增合共3項控罪，分別加控2人一項管有攻擊性武器或工具意圖作非法用途罪、一項管有危險藥物罪及一項無牌管有槍械罪。案件今日（11日）於東區裁判法院提堂，5名被告暫准毋須答辯，因應控方的申請，裁判官劉淑嫻將案件押後至11月2日，以處理轉介文件。首被告、次被告及第三被告沒有保釋申請，而第四及第五被告申請保釋被拒，期間所有被告須還押懲教署看管。

5名被告依次為陳思諾（35歲、報稱倉務員）、李浩源（17歲、報稱中學生）、黃澦羅（36歲、報稱電腦工程師）、張佩善（16歲、報稱學生）及蔡啟棉（19歲、報稱學生）。

控罪指，5人同於2022年2月8日與5月7日之間，首尾兩日包括在内，在香港意圖使他人身體受嚴重傷害而一同串謀與其他不知名人士串謀非法及惡意傷害其他人。另陳思諾被加控於2022年5月7日，在鑽石山龍蟠街8號龍蟠苑龍珠閣某單位管有1把刀，意圖將其用作非法用途使用；黃澦羅亦被加控於2022年5月7日，在西貢公路1號嘉村別墅5座1樓B室管有1.98克草本大麻及2瓶載有微量四氫大麻酚（四氫呋喃衍生物）的固體，以及被控於同日同地無牌管有槍械，即一支弩。