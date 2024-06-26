涵8大界別僅罰款處理 一般人不受影響 政府擬立法保障關鍵基礎設施電腦系統

關鍵基礎設施的網絡安全與市民息息相關。政府提出《保障關鍵基礎設施(電腦系統)條例草案》，並採取「機構為本」原則，即要求負責營運每個關鍵基礎設施的機構，履行保障其電腦系統安全的責任，但強調絕不涉及系統內的個人資料和業務內容。當局指，絕大部分規管對象是有規模的大機構，中小企及一般市民不受影響。

保安局向立法會提交文件，當中草案建議條例涵蓋8個提供必要服務界別的基礎設施，包括能源、資訊科技、銀行和金融服務、陸空交通、海運、醫療保健和通訊和廣播，以及大型體育及表演場地、科研園區等基礎設施；為免有關設施成為網絡攻擊目標，當局建議條例毋須公開「關鍵基礎設施營運者」的名單。