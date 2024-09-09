淘大商場設照顧者茶室及認知檢測 關注腦部健康 紓緩照顧者壓力

香港人口老年化問題日趨嚴重，認知障礙症患者個案持續上升，更有年輕化的趨勢。社區上有不少資源讓公眾人士認識和正視認知障礙症這個議題，適逢每年的9月份是世界認知障礙症月，今日便為大家介紹九龍東區淘大商場內的照顧者茶室活動及免費認知檢測。

首辦照顧者茶室 提供日常支援

恒隆地產（恒隆）自2021年起積極構建認知友善社區，今年與香港基督教服務處合作展開為期三年的「智愛無垠」認知友善計劃，並聯同淘大商場的餐飲商戶，打造本港首個設有照顧者茶室的購物商場，提供免費長者社區暫託及照顧者休閒活動，紓緩照顧者壓力。

居住在淘大花園二十多年的住戶潘婆婆，由家人介紹下得知此計劃並連續參與了照顧者茶室的「照顧者鬆一鬆」活動。參與計劃讓她了解認知障礙症及與患者相處的技巧，「活動上曾安排職業治療師講解照顧認知障礙症患者的知識，令我更懂得如何與丈夫相處；另外我很高興能結識到其他照顧者，大家一起參與遊戲、手作的同時，也能彼此傾訴和交流照顧心得。」