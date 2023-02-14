淘大花園無屍命案｜前董事提分手被威脅「永不翻身」 失控按情婦口鼻「想佢收聲」

11年前淘大花園發生無屍命案，已婚證券公司前董事，陳文深被妻子揭發婚外情，涉嫌在33歲情婦家中殺害對方，翌日再將屍體放入尼龍袋，運到將軍澳棄置，屍體無法尋回。前董事否認謀殺罪，但同意曾經殺人棄屍，被告今日（14日）在高等法院詳盡講述殺人及運屍過程。 49歲被告陳文深，洋名Ivan，被控於2011年10月6日謀殺33歲情婦秦嘉儀。 被告自白「 覺得好羞恥去承認失控」 他自白在首次審訊時，「我覺得我唔可以講，我覺得好羞恥，做咗一件咁失控、咁可怕嘅事」，「我第一次講依啲事嘅時候，我仲同老婆同兩個仔一齊，我講咗啲好蠢嘅大話，我希望可以繼續同佢哋一齊，有少少希望我會捉住」。他指，第二次審訊時「好擔心人哋唔能夠接受依樣嘢，我自己覺得好羞恥去承認失控，我講完一個大話又一個大話」，「我好擔心，其他人好難會理解，點樣可以影響正常嘅人變咗另一個人，令佢自己都唔認得呢個人」，「我變咗另一個人咁樣，我平時都唔用武力，好斯文，好好脾氣，我從來都無諗過要傷害任何人」，「我當時無咗理智，無咗判斷能力，咩都諗唔到」。

上門分手時死者大叫及 出言威脅 陳憶述他當日上門與死者秦嘉儀分手，說明為了家庭需與秦劃清界線，秦聽罷變得面目猙獰，不斷辱罵被告及其家人，用詞下流、粗俗。陳意識到秦已不講道理，欲轉身離開，秦卻衝到窗邊以死相迫。陳要求秦不要再威脅他，卻被秦摑兩巴，雙方拉扯下倒地。陳自言既驚慌又生氣，只想控制對方，但她不斷掙扎並說「你同屋企隻野雞生咗兩個嘢仔出嚟！」、「我唔會放過你，我會將我哋啲嘢講畀報紙聽，畀相佢哋登報，上你公司講晒畀所有人聽，你畀內幕我買股票，搞到你冇咗份工、身敗名裂、永無寧日、永不翻身」，又指會「搞到你老婆自殺」、「我知你住邊！我會搞埋你個仔！搞散你全家！」。 被告稱當時不能自控地「撳住佢口鼻」 陳聽罷怒火中燒，稱令其不開心、不滿、壓力迫出來，當時只想秦「收聲」，不能自控地出手按在秦的臉、口、鼻，在秦郁動時再用力按其喉嚨位置。陳解釋指當時不能思考，「好似鎖實咗咁」，「我撳住佢口鼻嗰吓，我感覺到我身體好似有啲嘢爆咗，好似水壩被水係咁撞撞撞」，「我記得我爆咗之後嘅感覺，好似所有野湧出來咁」。